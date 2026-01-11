يانكي السابق جوش دونالدسون ينتقد النمور بسبب مفاوضات طارق سكوبال

أُطلق على المواجهة الوشيكة بشأن رواتب النمور مع نجمهم اسم “الارتباك”.

انتقد جوش دونالدسون، لاعب القاعدة الثالث السابق في يانكيز، النمور بسبب مفاوضاتهم التحكيمية مع طارق سكوبال، بعد أيام من فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق عقد لعام 2026.

كتب دونالدسون على موقع X يوم السبت: “تأخرت قليلاً ولكنني شاهدت للتو أخبار التحكيم بشأن سكوبال”. “أعني أن فريق ديترويت تايجرز يتعثر في هذا الوقت الكبير. يريد سكوبال 32 مليونًا، وتقدم ديترويت 19 مليونًا. منظمة القمامة “.

تعد فجوة التحكيم البالغة 13 مليون دولار بين Skubal وTigers هي الأكبر في تاريخ MLB.

فاز سكوبال، البالغ من العمر 29 عامًا، بجوائز Cy Young المتتالية من الدوري الأمريكي، مما عزز نفسه كواحد من أفضل الرماة في هذه الرياضة.

على مدار الموسمين الماضيين، سجل سكوبال رقمًا قياسيًا مذهلاً 31-10 مع 2.30 عصرًا و469 ضربة في 387 ⅓ جولة عبر 62 نزهة.

سيسعى سكوبال إلى كسر أعلى راتب للرامي المؤهل للتحكيم، وهو الرقم القياسي الذي سجله ديفيد برايس بقيمة 19.75 مليون دولار في عام 2015.

دونالدسون، أفضل لاعب سابق في الدوري الأمريكي، على دراية بزخارف عملية التحكيم أكثر من غيره.

بعد فوزه بالجائزة حديثًا في عام 2015، فشل دونالدسون وبلو جايز في التوصل إلى اتفاق حيث قدم رقمًا قدره 11.8 مليون دولار بينما عرضت تورونتو مبلغ 11.35 مليون دولار.

اتفق الجانبان على التمديد لمدة عامين، وشراء اثنين من مواسم التحكيم الخاصة به قبل الموافقة على صفقة قياسية مدتها عام واحد بقيمة 23 مليون دولار في فبراير 2018 في رحلته الأخيرة خلال هذه العملية.

على الرغم من رغبة دونالدسون في التمديد لعدة سنوات، إلا أن ذلك لم يتحقق أبدًا وقام بلو جايز في النهاية بتداول كل النجوم بعد أشهر – وهي نتيجة محتملة لسكوبال.

أفاد جون هيمان من صحيفة The Post في نوفمبر أن هناك فجوة بقيمة 250 مليون دولار في محادثات التمديد بين سكوبال وديترويت، مما أدى إلى ظهور اسمه في الشائعات التجارية طوال فترة الإجازة.

تم ربط كل من فريقي ميتس ويانكيز باللاعب الأيسر، حيث شعر الأخير أن “الأمر سيستغرق نصف الفريق” لإبعاده، حسبما أفاد هيمان في وقت سابق من هذا الأسبوع.

دونالدسون، الذي قضى موسمين مخيبين للآمال في ذا برونكس من 2022 إلى 2023، ليس أول يانكي سابق يشارك في ملحمة سكوبال في هذا الموسم.

قام كاميرون مايبين، لاعب فريق النمور السابق، بتمزيق طريقة تعامل فريقه السابق مع سكوبال في نوفمبر – بينما حث فريق يانكيز على إجراء صفقة تجارية.

وقال مايبين: “من الواضح أن النمور لا يريدون أن يدفعوا له أو كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل.. أنا متأكد من أنهم يحاولون تبرير أو إقناع أنفسهم (كيف) ربما ليس من الذكاء أن يدفعوا لسكوبال ما يستحقه”.