يا له من تمثال أسد في الهواء الطلق (أو ضربة قاضية) يعني حقًا

يعتبر ملوك الغابة ، ويعرف الأسود بأنها مفترسة رئيسية في مملكة الحيوانات. القطط الكبيرة هي الصيادين الرئيسيين ، القادرون على التجول حول الصحراء والغابة للتسلل على الفريسة مع امتلاك القوة لإنزالهم. جسديًا ، تكون الأسود قوية ، مكررة ، ومخلوقات مخيفة ، لذلك فمن المنطقي أنه من الناحية الرمزية ، فإنها تمثل سمات قوية مثل هديرها. غالبًا ما تمثل الأسود الشجاعة والقوة والشجاعة والحماية. نظرًا لأن الأسود الذكور لديها Manes التي تشبه التاج ، فإن القطط ترتبط عادةً بالملوك أو المواقف العالية للسلطة.

إذا اكتشفت واحدة من هذه القطط الغابية المتربصة على الشرفات والساحات من جيرانك ، أو مراقبة العين اليقظة من أبوابها ، فكر في اختيار الأسد كاختيار حيوانهم. مثل الزخارف الخارجية الأخرى التي تحمل معاني سرية ، يمكن أن تعكس تماثيل الأسد أو طرقات الأبواب الصفات والقيم التي قد يرغب مالك المنزل في منحها للضيوف أو المحاكاة في جميع أنحاء منزلهم. سواء كانت أهمية ثقافية أو رمزية ، فإن اكتشاف أو إضافة هذه القطط العظيمة إلى المنزل يمكن أن يضيف شعورًا بالرجال والقوة ، وتجنب الطاقة الشريرة والأرواح ، ودعوة طاقة جيدة إلى مسكن شخص ما.