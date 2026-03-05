يبحث فريق NYCFC عن “الرجل المناسب” في أي إضافات في فترة الانتقالات

لم يهزم فريق نيويورك سيتي إف سي خلال أول مباراتين له هذا الموسم، ولا يزال بحاجة إلى تحديد متى – أو ما إذا – ستصل التعزيزات مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.

كاد فريق نيويورك سيتي أن يعثر على بديل ألونسو مارتينيز في موسى سيلا قبل انهيار الصفقة، ومنذ ذلك الحين، كان كل شيء هادئًا، لكن المدير الرياضي تود دونيفانت قال هذا الأسبوع إن البحث لا يزال مستمرًا.

وقال دونيفانت لصحيفة The Post: “ما زلنا نريد إضافة المزيد إلى الفريق، أعني أنه ليس هناك شك ونشعر أن الطرف الهجومي من الملعب هو المكان الذي يجب القيام فيه بذلك”. “نحن ننظر إلى الخيارات، وهذا شيء نسعى إليه بنشاط. لن نحصل على أي شخص فقط؛ يمكننا الحصول على مهاجم غدًا. نريد الحصول على المهاجم المناسب، ونحن نعمل على ذلك. كمنظمة، كانت لدينا هذه النية خلال فترة الإجازة وحتى الآن، لذلك سيحدث ذلك.

“إنها مجرد مسألة وقت والتأكد من أننا نحصل على الرجل المناسب.”

اعتمد نادي نيويورك سيتي إف سي على نيكولاس فرنانديز ميركاو باعتباره اللاعب رقم 9 خلال أول مباراتين من الموسم، حيث ساعد سيمور ريد في سد الفجوة مع تاليس ماجنو.

في طاولات مستديرة إعلامية منفصلة هذا الأسبوع، قال دونيفانت إن الفريق لديه “المرونة لإضافة” لاعب معين، وقال الرئيس التنفيذي للنادي براد سيمز إن نادي نيويورك سيتي لديه الميزانية “لاستثمار كبير الآن في هذه النافذة”، حسبما أفاد موقع هدسون ريفر بلو.

ولكن فيما يتعلق بـ “الرجل المناسب” الذي يتحدث عنه دونيفانت، هناك بعض العناصر التي تدخل في الأمر، بما في ذلك كيف ستتوافق أي إضافة محتملة مع مارتينيز بمجرد عودته من إصابة الرباط الصليبي الأمامي التي تعرض لها في نوفمبر الماضي، أثناء وجوده مع منتخب كوستاريكا الوطني.

وقال دونيفانت لصحيفة The Washington Post: “لا يمكننا الانتظار لاستعادته، لكن لا يمكننا أيضاً الانتظار حتى يعود بشكل كامل دون أي نوع من التعزيز”. “نحن بحاجة إلى التفكير في الوقت الحالي، ولكن أيضًا التفكير في متى سيعود، كيف سيبدو ذلك؟ هل يمكن لهؤلاء اللاعبين التعايش؟ هل يمكنهم الحصول على أفضل ما في بعضهم البعض؟ هل يمكنهم الحصول على أفضل ما في بعضهم البعض؟ ”

“هل يمكننا تحسين الفريق، ليس الآن فقط، ولكن أيضًا ما يحدث عندما يعود ألونزو؟ إذن هذه هي الأشياء التي نعمل على موازنتها وهذا ما يجعل الأمر بمثابة تمرين مختلف.”

سيتم إغلاق نافذة الانتقالات الأساسية في MLS في 26 مارس.