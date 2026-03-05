يبحث هواة الجمع دائمًا عن هذه العلامة التجارية الفخارية العتيقة في متجر التوفير

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

يميل الفخار الفني إلى البيع بسرعة في متاجر التوفير، ليس فقط لأنه ذو قيمة، ولكن لأن القطع الفريدة من نوعها تتمتع بسحر وشخصية لا يمكنك الحصول عليها من الفخار الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة. قدمت حركة فن الفخار، وفي مركزها صناعة الفخار الفني في ولاية أوهايو، مساهمات كبيرة في أنماط الفنون والحرف اليدوية في ذلك العصر. لقد ازدهرت منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، حيث أسس الحرفيون الأفراد شركات مثل روكوود، وروزفيل، ومكوي. جميعها قابلة للتحصيل، لكن واحدًا فقط، هو صامويل أ. ويلر، يُنسب إليه الفضل في إنشاء أول أدوات زجاجية فاخرة. يتميز فخار ويلر المبكر بطبقة زجاجية مكثفة وألوان رقيقة، ولكن بمرور الوقت توسعت شركة الفخار وانتقلت نحو أعمال الإنتاج. Vintage Weller Pottery هي علامة تجارية يجب البحث عنها في متاجر التوفير.

أصبحت زانسفيل بولاية أوهايو مركزًا لحركة فن الفخار لأنها كانت تحتوي على طين جيد وغاز طبيعي لإشعال الأفران ونظام نقل لتوزيع المنتج النهائي. قام صموئيل ويلر بنقل الشركة التي أسسها عام 1872 إلى زانسفيل بعد عشر سنوات، وبحلول عام 1894 وظف 175 خزافًا. بحلول عام 1915، أصبح مصنع ويلر للفخار أكبر مصنع لصناعة الفخار الفني في العالم. خلف الكواليس، ابتكر حرفيو ويلر تصميمات وطلاءات زجاجية جديدة. وفي الوقت نفسه، أنتج الجزء المواجه للجمهور من الشركة خطوطًا شعبية حققت مبيعات جيدة. توقفت الشركة عن الإنتاج في عام 1948. إن فخار ويلر الأكثر قيمة هو الأقل شيوعًا، كما هو الحال مع معظم المقتنيات. تشمل القطع التي تتطلب أعلى سعر دولار تلك التي تحتوي على طلاء زجاجي خاص مبكر، والفخار المزخرف يدويًا والذي يضم حيوانات أو طيور أو شخصيات بشرية، والقطع الكبيرة، والفخار مع طلاء زجاجي يسمى كوبرتون.