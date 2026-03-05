يبحث هواة الجمع دائمًا عن هذه العلامة التجارية الفخارية العتيقة في متجر التوفير

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يميل الفخار الفني إلى البيع بسرعة في متاجر التوفير، ليس فقط لأنه ذو قيمة، ولكن لأن القطع الفريدة من نوعها تتمتع بسحر وشخصية لا يمكنك الحصول عليها من الفخار الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة. قدمت حركة فن الفخار، وفي مركزها صناعة الفخار الفني في ولاية أوهايو، مساهمات كبيرة في أنماط الفنون والحرف اليدوية في ذلك العصر. لقد ازدهرت منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى، حيث أسس الحرفيون الأفراد شركات مثل روكوود، وروزفيل، ومكوي. جميعها قابلة للتحصيل، لكن واحدًا فقط، هو صامويل أ. ويلر، يُنسب إليه الفضل في إنشاء أول أدوات زجاجية فاخرة. يتميز فخار ويلر المبكر بطبقة زجاجية مكثفة وألوان رقيقة، ولكن بمرور الوقت توسعت شركة الفخار وانتقلت نحو أعمال الإنتاج. Vintage Weller Pottery هي علامة تجارية يجب البحث عنها في متاجر التوفير.
أصبحت زانسفيل بولاية أوهايو مركزًا لحركة فن الفخار لأنها كانت تحتوي على طين جيد وغاز طبيعي لإشعال الأفران ونظام نقل لتوزيع المنتج النهائي. قام صموئيل ويلر بنقل الشركة التي أسسها عام 1872 إلى زانسفيل بعد عشر سنوات، وبحلول عام 1894 وظف 175 خزافًا. بحلول عام 1915، أصبح مصنع ويلر للفخار أكبر مصنع لصناعة الفخار الفني في العالم. خلف الكواليس، ابتكر حرفيو ويلر تصميمات وطلاءات زجاجية جديدة. وفي الوقت نفسه، أنتج الجزء المواجه للجمهور من الشركة خطوطًا شعبية حققت مبيعات جيدة. توقفت الشركة عن الإنتاج في عام 1948. إن فخار ويلر الأكثر قيمة هو الأقل شيوعًا، كما هو الحال مع معظم المقتنيات. تشمل القطع التي تتطلب أعلى سعر دولار تلك التي تحتوي على طلاء زجاجي خاص مبكر، والفخار المزخرف يدويًا والذي يضم حيوانات أو طيور أو شخصيات بشرية، والقطع الكبيرة، والفخار مع طلاء زجاجي يسمى كوبرتون.
جمع وتحديد فخار ويلر
لا توجد علامة صانع تعريف واحدة مستخدمة في جميع خطوط Weller Pottery. الأقدم هي علامة الفنانين المرسومة يدوياً على الطين. في أواخر القرن التاسع عشر، انتقلت الشركة إلى استخدام الشعارات المختومة، ثم وضع العلامات في القالب، حتى استخدمت الملصقات الورقية أخيرًا في السنوات التي سبقت إغلاق صناعة الفخار. هناك اختلافات في هذه الطرق، لذا فإن تحديد تاريخ دقيق لقطعتك يتطلب بعض البحث أو رحلة إلى تاجر فخار للتقييم. تعتبر القطع المبكرة التي تم تصنيعها قبل أن تبدأ الشركة أعمال الإنتاج أكثر قيمة بشكل عام. إذا كنت تفكر في أن تصبح أحد هواة جمع فخار ويلر، فسلح نفسك بنسخة من دليل الأسعار مثل “Warman’s Weller Pottery: دليل التعريف والأسعار” لمساعدتك في التعرف على الفخار العتيق في متجر التوفير.
ماذا لو كانت قطعة الفخار الجميلة التي وضعتها في سلة متجر التوفير الخاص بك لا تحمل علامة صانع؟ قد تكون محظوظًا، فقد تكون قطعة مبكرة وفريدة من نوعها. أو يمكن أن يكون لديك منتج مزيف أو مقلد. إذا لم تكن متأكدًا، وكان العنصر به عيوب مثل الرقائق أو الشقوق، فأعده إلى الرف. يقلل الضرر من القيمة إلى حد كبير، ولكن لا شيء من هذا يجب أن يمنعك من شراء قطعة من الديكور العتيق الفريد لمجرد أنك تحبها.
تم بيع مزهرية ذات طلاء زجاجي أنيق قزحي الألوان ابتكرها جاك سيكارد لصالح ويلر في مزاد بمبلغ 13860.00 دولارًا في عام 2024. ومزهرية بنمط سمكة وفقاعات غريبة الشكل أنشأها رودولف لوربر لصالح ويلر معروضة للبيع بسعر 1695.00 دولارًا. ومع ذلك، ليست كل منتجات Weller Pottery باهظة الثمن. باع البائعون على موقع eBay الشمعدانات والمزهريات مقابل بضعة دولارات فقط.