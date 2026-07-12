يبحث Nets عن Keon Ellis للحصول على ملف تعريف قوي ثلاثي الأبعاد

لاس فيجاس – بالنسبة لكيون إليس، كان الأمر يتعلق بالرغبة في أن يكون حيث يريد.

كان الانضمام إلى فريق Nets الذي كان في أمس الحاجة إلى دفاعه، والالتقاء مجددًا مع المدرب جوردي فرنانديز، هو الوضع المثالي للوكيل الحر.

قال إليس، الذي لعب لمدة عامين في سكرامنتو عندما كان فرنانديز المدرب المساعد لفريق كينجز: “مما سمعته، كان يجذبني بشدة”. “وأنا أعرف الطريقة التي يدرب بها. إنه شغوف للغاية. إنه يتحدث عن الأشياء الصحيحة. يريد الفوز. لذلك، كانت الألفة هناك جيدة بالتأكيد.”

وافق النيتس وإيليس على عقد لمدة عامين بقيمة 18 مليون دولار، مع خيار متبادل كامل يمكن لأي من الطرفين الاشتراك فيه.

وبالنظر إلى الألفة بين اللاعب والمدرب، ومدى احتياج فريق Nets إلى ملفه الشخصي ثلاثي الأبعاد، فمن الصعب أن نرى عدم نجاح الملاءمة.

“مع المبلغ الذي كانوا يقدمونه، فإن هذا يتحدث فقط عن مدى رغبة الفريق فيك أيضًا. قال إليس: “ومن الواضح أن لديك بعض الأشخاص في طاقم العمل الذين كنت معهم من قبل، لذا فأنت تعرف الحبال قليلاً”. “ثم الفرصة هنا أيضًا. عندما تجمع كل هذه الأشياء، تجدها تصطف معًا.”

إن المدافعين في نقطة الهجوم الذين يمكنهم التسديد فعليًا – الأنواع النموذجية ثلاثية الأبعاد – باهظون الثمن في الدوري الاميركي للمحترفين، لكن قد يقدم إليس بعضًا من هذا النموذج الأصلي.

لكل 100 ممتلكات في الموسم الماضي – مقسمة بين كينغز وكافالييرز – احتل إليس المرتبة 93 في المائة في السرقات (2.7)، في المئين 95 في الكتل (1.5) والمئين 96 في كل من التحولات القسرية (1.6) والانحرافات (6.4).

نسبة توقفه البالغة 4.4 احتلت المرتبة 98 المئوية.

“الأمر يتعلق فقط بالجهد. قال إليس: “أخرج إلى هناك وأحاول فقط أن أجعل الأمر صعبًا على اللاعبين”. “أنت تلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم. سوف يسجلون، وسيصلون إلى أماكنهم. ستكون لديك مباريات دفاعية سيئة (و) ألعاب دفاعية جيدة. لكن عقلية كل ليلة تحاول القيام بالأشياء الصحيحة، والتواجد في الأماكن الصحيحة ومهاجمة خطة اللعب فقط. سيساعد ذلك الجميع على تحقيق الهدف.

“أنا لست أعظم مدافع على الإطلاق، ولكن مع دفاع الفريق، يكون الجميع على نفس الصفحة، وهذا يساعد الجميع بشكل أفضل قليلاً. أنا فقط قادم، أنا أكثر من مجرد مثال يحتذى به. لذلك أعتقد أن مجرد مشاركتي واللعب بقوة، هذا ما يحفز اللاعب التالي على المضي قدمًا بنفس القوة.”

قبل موسمين، كان إليس أفضل. لقد كان اللاعب الوحيد في الدوري الذي احتل المرتبة العشرة الأولى في كل من السرقات (1.5) ونسبة 3 نقاط (.433).

لكنه تراجع إلى حد ما خلال الحملة الماضية. بعد أن بلغ متوسطه 24 دقيقة في الموسم العادي وحقق تصنيفًا صافيًا زائد 4.5، عانى إليس في فترة ما بعد الموسم. بلغ متوسطه سبع دقائق فقط وسجل صافي تقييم سالب 15.9 في 12 مباراة مع كليفلاند.

ومع ذلك، فإن مشاكل التصفيات تعتبر ترفاً لإعادة بناء نتس، بعيداً عن تلك الأنواع من المخاوف. بالنظر إلى مدى التحدي الدفاعي الذي واجهوه – ومدى سوء معاناة دريك باول، حارسهم الوحيد الذي يلعب دفاعًا قويًا في نقطة الهجوم، في الهجوم في الدوري الصيفي حتى الآن – من الصعب رؤية إليس لا يلعب دورًا كبيرًا.

إليس واثق من قدرته على العودة إلى مستواه الثلاثي الأبعاد الذي كان عليه قبل عامين.

“فقط الاتساق والدور الثابت. قال إليس: “كانت هناك أشياء كثيرة صعودًا وهبوطًا وأجزاء متحركة، ولم تكن تعرف حقًا ما الذي كان يحدث”. “لقد ساعد الاتساق حقًا في ذلك، في ذلك العام. كنت تعرف ما كان يحدث. لم يكن هناك الكثير من الأجزاء المتحركة. لذا، كان هذا هو الشيء الأكبر.”

يتطلع إليس إلى الاستقرار في بروكلين – حتى لو كان يعاني من صدمة لاصقة.

“يا إلهي. إن محاولة العثور على منزل أمر صعب،” ضحك إليس. “لا بد لي من التضحية بشيء ما، وبعض المساحة، والأسعار، إنه كثير. لكنني بالتأكيد متحمس لأنني قادر على التجول في جميع أنحاء المدينة والذهاب إلى أماكن مختلفة وجميع المطاعم. سمعت أن هناك الكثير من الطعام الجيد والكثير من الأشياء التي يجب القيام بها. لذلك أنا متحمس بالتأكيد لرؤية ذلك، لكنني بالتأكيد سأفقد بعض المساحة”.