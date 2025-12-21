يبحر Ole Miss عبر تولين لإعداد المواجهة الفاصلة لكرة القدم الجامعية مع جورجيا

أكسفورد ، ملكة جمال – ركض ترينيداد تشامبليس لمرتين ومرت مرة أخرى ، وبدا رقم 6 في ولاية ميسيسيبي غير منزعج من انشقاق المدرب لين كيفين ، بفوزه على رقم 17 تولين 41-10 يوم السبت في الجولة الأولى من مباراة كرة القدم الجامعية.

أعطى تسجيل الأهداف لمسافة 20 ياردة بواسطة Kewan Lacy و 4 ياردات بواسطة Chambliss تقدم Ole Miss (12-1) بنتيجة 14-0 قبل انقضاء ثماني دقائق في أول ظهور تدريبي لـ Pete Golding، الذي تمت ترقيته من منسق دفاعي بعد مغادرة Kiffin إلى LSU في 30 نوفمبر.

المواجهة التالية لـ Golding وOle Miss: مباراة ربع نهائي CFP ضد جورجيا رقم 2 في Sugar Bowl في 1 يناير

قام تولين (11-3) ولاعب الوسط جيك ريتزلاف بتحريك الكرة بشكل فعال في بعض الأحيان، لكن المتمردين – الذين تغلبوا على الموجة الخضراء 45-10 في 20 سبتمبر – ظلوا متقدمين بشكل مريح طوال الوقت. حصل Cornerback Jaylon Braxton على اعتراض مبكر، وكان دفاع المتمردين قد تعرضوا للعديد من عمليات الاسترداد المتعثرة والتوقف الرابع.

بينما طلب كيفين الاستمرار في تدريب Ole Miss خلال المباراة الفاصلة حتى أثناء العمل مع منافسه في مؤتمر الجنوب الشرقي، فإن المدير الرياضي كيث كارتر لن يسمح بذلك. لذلك دخل فريق المتمردين في أهم مباراة على الإطلاق على ملعب فوت هيمنجواي مع مدرب جديد – ناهيك عن المستوى غير المسبوق من الموظفين الذين يلوحون في الأفق وعدم اليقين في القائمة بالنسبة لفريق يتنافس على اللقب الوطني.

في غروف الشهير في ولاية ميسيسيبي، صورت الأعمال الفنية حول خيام الباب الخلفي كيفين في ضوء سلبي، بما في ذلك واحدة تظهره في قائمة عيد الميلاد “المشاغب”، مع غولدنغ في العمود “اللطيف”.

عندما دخل غولدينغ إلى الملعب أثناء عمليات الإحماء، هتفت الجماهير. واصل المشجعون الهتاف بينما استقبل إيلي مانينغ، لاعب Ole Miss QB السابق والفائز مرتين بسوبر بول مع فريق نيويورك جاينتس، مدرب المتمردين الجديد على الخط الجانبي.

على الجانب الآخر كان مدرب تولين جون سومرال، الذي سُمح له بمواصلة تدريب Green Wave بعد تعيينه من قبل فلوريدا. تبددت آماله في العودة إلى مدينة نيو أورلينز، مسقط رأس تولين، للاستعداد لبطولة Sugar Bowl، وسيحزم أمتعته من أجل غينزفيل، فلوريدا، للانضمام إلى فريق غاتورز.

تشامبليس، الذي ترك المباراة لفترة وجيزة في وقت متأخر من الشوط الأول بعد إصابة قوية خلال تدافع 11 ياردة، انتهى بتمرير 282 ياردة. اندفع لاسي لمسافة 87 ياردة قبل أن يتوجه إلى غرفة خلع الملابس في الربع الرابع بإصابة واضحة في الكتف الأيسر. حصل De’Zhaun Stribling على خمس تمريرات لمسافة 79 ياردة، بما في ذلك 13 ياردة TD.

أضاف نقل LSU Logan Diggs مسافة 3 ياردات في الربع الرابع.

أنهى Retzlaff مرور 306 ياردة و TD لـ Tulane ، الذي أدت خسارته إلى انخفاض فرق المؤتمرات غير القوية إلى 0-3 في ألعاب CFP (مع لعب جيمس ماديسون في أوريغون في وقت لاحق من ليلة السبت). اكتسب Jamauri McClure 84 ياردة في 15 عربة.