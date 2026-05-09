يبدأ السخونة في Devers عندما يبدأ العمالقة في مواجهة القراصنة بشكل قوي

سان فرانسيسكو – لم تكن جميلة. لكنه فوز.

في هذه المرحلة، يعد هذا أمرًا جيدًا بما يكفي بالنسبة للعمالقة، الذين تجنبوا الاستحواذ الوحيد على أسوأ سجل للفرق الكبرى يوم الجمعة بفوزهم 5-2 لبدء سلسلتهم ضد القراصنة.

سار روبي راي بأربعة ضربات وكان على مسافة 72 رمية خلال ثلاث أدوار، لكن لاعب العمالقة انحنى لإكمال ستة إطارات.

على الرغم من السير على القواعد المحملة في الثالثة، فإن خسارة بيتسبرغ الوحيدة ضد صاحب اليد اليسرى جاءت من تسديدة فردية من مارسيل أوزونا.

لقد ثبت أنه تأمين ضروري حيث قام القراصنة بجولة واحدة وجلبوا جولة التعادل للمضرب في الجولة التاسعة. تمكن كاليب كيليان من الخروج من المأزق ليحقق ثاني إنقاذ له هذا الموسم.

كان رافائيل ديفرز هو المالك الفردي للفريق المضيف حتى اخترقت سان فرانسيسكو أخيرًا بعض التأمين في فرصة التسجيل الثالثة في المساء.

الجولة الرابعة لديفرز على أرضه هذا الموسم – الثانية له على أرضه – تعادل انفجار أوزونا ليعادل النتيجة عند 1 في الجزء السفلي من الثانية. لقد فردي وسجل في مباراته التالية ليمنح العمالقة التقدم 2-1 وهو ما من شأنه أن يصمد أمام فوز راي الثالث في تسع مباريات.

أضافت سان فرانسيسكو إلى تفوقها بثلاثة أشواط من لعبة القراصنة في المركز السابع. بدأ التجمع من قبل لاعب آخر متراجع، ويلي آدامز، الذي أضاف ضربة ثانية في مباراته الثانية متعددة الضربات منذ 17 أبريل.

ماذا يعني

كان راي قد حصل على بعض من أدنى مستويات الدعم في البطولات الكبرى (2.72 لكل مباراة) لكنه حصل على أكثر من كافٍ ضد لاعب فريق Pirates البادئ Carmen Mlodzinski.

مع فوز فريق Rockies في الأدوار الإضافية على فيليز، كان على العمالقة الفوز لمواكبة ثاني أسوأ فريق في هذه الرياضة. بفضل كولورادو، فإن فارق التشغيل السلبي 42 في سان فرانسيسكو ليس في أسفل البرميل. هذا التمييز ينتمي إلى فيليز (ناقص -44).

من هو المثير

كلما ابتعد الجدول الزمني عن شهر أبريل، بدأ ديفرز في الظهور بمظهره الطبيعي. لقد بدأ اللاعب الضارب رسميًا في الخروج من سبات الموسم الطويل خلال مبارياته الثماني الماضية، مسجلاً ضربات في كل منها بينما كان يضرب .346 (9 مقابل 26) مع 1.041 OPS.

قد تكون العلامة الأكثر تشجيعًا هي الملاعب التي يلحق بها Devers الضرر. لقد جاءت كل من جولاته على أرضه هذا الأسبوع ضد الكرات السريعة. على مدار خط ضرباته، يضرب ديفرز 6 مقابل 14 ضد الأشياء الصعبة، وهو تحسن كبير عن بدايته التي بلغت 0.269 لهذا الموسم.

من ليس كذلك

تمثل النقاط الخمس واحدة من أفضل النتائج التهديفية للعمالقة هذا الموسم – وهي المرة الثانية فقط في آخر 10 مباريات وصلوا فيها إلى هذا المجموع المتواضع.

ولكن لم يكن ذلك بمثابة بوفيه مفتوح لمضاربهم.

أبرزها: المجموعة التي قامت، حتى الآن، بأقل عدد من المشي في البطولات الكبرى، لعبت مباراتها الثالثة على التوالي دون تمريرة حرة من أحد الرامي المنافس.

لم يكن هناك سوى 12 امتدادًا من هذا القبيل سابقًا في تاريخ الامتياز الساحلي. لقد حدث ذلك مرة واحدة فقط – في وقت مبكر من عام 2009 – ويرجع تاريخها إلى عام 1976.

ومع ذلك، لم يكن لدى سان فرانسيسكو نقص في المتسابقين وما زالت تدير السلسلة الخامسة في القاعدة.

لم يقم العمالقة بالكثير من الضربات أو الجري – آخر مرة في البطولات الكبرى في كل من الجري والقواعد المسروقة – لكنهم نفذوا كليهما في نفس الوقت إلى حد الكمال في الثالثة لمنحهم العدائين في الزوايا. انقلب لويس أرايز إلى مسرحية مزدوجة في نهاية الشوط.

في الشوط التالي ، انطلق Casey Schmitt و Devers بزوج من الضربات ، مما أعطى العدائين العمالقة في الزوايا ولم يخرج أحد. تم طرد شميت من المنزل عندما انقطع الاتصال بلاعب أرضي إلى المركز الثالث من مات تشابمان.

كان هذا هو الأول فقط من الشوط. انتهى الإطار عندما وقع تشابمان، دون سبب واضح، بين المركزين الثاني والثالث بضربة واحدة في المنتصف من هيليوت راموس. كان ديفرز، على الأقل، قادرًا على لمس لوحة المنزل قبل أن يتم وضع علامة على تشابمان.

التالي

سيحاول العمالقة الفوز بمباريات متتالية للمرة الأولى منذ نهاية آخر مباراة لهم على أرضهم. RHP Landen Roupp (5-2، 3.18) يحصل على الكرة ضد RHP Braxton Ashcraft (1-2، 3.02).