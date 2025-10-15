يبدأ كريس كريدر بداية قوية لفريق داكس بينما يتعثر رينجرز

من المؤكد أن هجوم رينجرز المحزن يمكن أن يستخدم رجلاً مثل كريس كريدر في الوقت الحالي.

بدأ نجم Blueshirts السابق بداية قوية لفريق Ducks بعد تجارته خارج الموسم من برودواي إلى أنهايم، حيث سجل أربعة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في ثلاث مباريات.

لقد سجل هدفين في مباراة قوية في أول ظهور له على أرضه في أنهايم يوم الثلاثاء، بما في ذلك نتيجة الفوز في المباراة مع بقاء 1:27 في الفوز 4-3 على البطاريق.

قال كريدر عن الشعور بترك انطباع أول قوي لدى قاعدة معجبيه الجديدة: “بالطبع”.

أمضى كريدر أول 13 عامًا من حياته المهنية مع فريق رينجرز بعد أن تم اختياره بالاختيار رقم 19 في مسودة 2009 من كلية بوسطن.

لقد أصبح عنصرًا أساسيًا في الامتياز خلال 886 مباراة (الثامن في تاريخ الفريق)، حيث سجل 326 هدفًا (ثالث أكبر عدد) و256 تمريرة حاسمة مقابل 582 نقطة (العاشر على الأكثر).

في حين أنه من السهل افتراض أن كريدر سيعلق قميصه يومًا ما في ماديسون سكوير جاردن، اختار رينجرز الانتقال من اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا.

فتحت Trading Kreider مساحة كبيرة وسمحت للفريق بإنشاء مظهر جديد، ووافق الرينجرز على صفقة مع أنهايم قبل أن يوقع اللاعب المخضرم على هذه الخطوة.

بدأت فترة البط مع مباراتين على الطريق ضد Kraken و Sharks قبل أول مباراة له في الموسم العادي لتمثيل البط في مركز هوندا.

قال كريدر: “بعض الأشياء متشابهة، وبعض الأشياء مختلفة”. “السجادة البرتقالية بدلاً من السجادة الزرقاء. أعتقد أنه في أي وقت تجد فيه ملابس مناسبة لافتتاحية منزلية في NHL، فهي تجربة مذهلة. لا أستطيع أن أعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه سماع نداء اسمك، مسقط رأسك. إذا لم تشعر بالقشعريرة، فلا أعرف ماذا أقول لك. هذا شيء رائع حقًا. افتتاحية المنزل هي دائمًا وقت ممتع.”

لم يسجل كريدر أي نقطة في المباراة الافتتاحية للموسم، حيث خسر 3-1 أمام كراكن، قبل أن يسجل هدفين في الفوز 7-6 في الوقت الإضافي على أسماك القرش.

يوم الثلاثاء، سجل الهدف الأول لفريق البط بعد سقوطهم في حفرة 2-0 في الفترة الافتتاحية ثم سجل تمريرة حاسمة على هدف الضوء الأخضر في الشوط الثاني.

وفاز لاحقًا بالمباراة بهدفه قبل أقل من دقيقتين من نهاية المباراة.

بينما يتألق كريدر، كان أداء رينجرز سيئًا تاريخيًا على أرضه في بداية الموسم.

إنهم أول فريق في تاريخ NHL لا يسجل في ثلاث مباريات متتالية على أرضه لبدء الموسم بعد خسارته 2-0 أمام أويلرز ليلة الثلاثاء.

قال مهاجم البط تروي تيري عن كريدر، لموقع NHL.com: “إنه رجل رئيسي في لعب القوة، وقد كان على هذا النحو لسنوات حتى الآن”. “إنه يمنحنا شعورًا بالثقة وهذا الارتكاز في الشبكة.”