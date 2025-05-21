“يبدو أنني لم أغادر”

عاد كايل هيغاشيوكا إلى ملعب يانكي يوم الثلاثاء لأول مرة منذ إرساله إلى سان دييغو كجزء من التجارة التي جلبت خوان سوتو إلى برونكس.

وقال هيغاشيوكا ، الآن مع رينجرز ، الذين لم يلعبوا في فوز يانكيز 5-2.

كان Higashioka ، 35 عامًا ، يتحدث عن رؤية الوجوه المألوفة حول الملعب ، لكنه كان يمكن أن يشير إلى آرون جادج ، زميله السابق منذ فترة طويلة.

تداخل الاثنان في نقاط مختلفة في نظام Yankees Minor League ثم مع Yankees في التخصصات من عام 2017 حتى تجارة Higashioka إلى Padres بعد موسم 23 بعد 16 عامًا مع المنظمة.

لذلك لم ير الكثير من اللاعبين صعود القاضي خلال اللعبة من أعلى من هيغاشيوكا.

وقال هيغاشيوكا عن بداية القاضي ، “أود أن أقول إنه أمر لا يصدق ، لكن من اللعب معه لفترة طويلة ، تفترض أنه شيء ممكن”.

قال هيغاشيوكا ، وهو الآن نسخة احتياطية من Jonah Heim في تكساس: “هذا ليس أمرًا لا يصدق لأنه هو أمر رائع. إنه لأمر رائع أن نرى”.

كان هيغاشيوكا يانكي خلال موسم القاضي الذي يبلغ 62 عامًا في عام 2022 ، ثم واجهه كخصم العام الماضي للمرة الأولى ، عندما زار يانكيز سان دييغو في مايو الماضي.

وقال هيغاشيوكا عن القاضي ، الذي ذهب إلى 2 أو 4 مع هوميروس في فوزه يوم الثلاثاء: “لكي يستمر في التحسن كل عام ، خاصة بعد أن تعتقد أنه لا يمكن أن يتحسن من 62 ، فهو أحد أعظم الكبرى على الإطلاق”.

على الرغم من أن الماسك لم يكن في تشكيلة الفريق ، فقد تم تكليفه بتخطيط اللعبة ضد القاضي في 26 مايو الموسم الماضي مع Padres.

خصص القاضي في أول مباراة له من تلك المباراة ضد جو موسجروف ، إلى المركز في الشوط الرابع وضربه في السادس قبل إزالة هيغاشيوكا لضارب قرصة.

وردا على سؤال حول التحدي المتمثل في التعامل مع القاضي كخصم ، قال هيغاشيوكا: “إنه أمر صعب دائمًا. لديهم تشكيلة جيدة حقًا ، لكن هذا هو وظيفتي. علينا أن نجد طريقة لتجاوز هؤلاء الرجال”.