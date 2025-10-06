يبدو أن أجهزة استقبال النسور تشير إلى جالين هيرتس بعد الخسارة

لم يكن النسور على نفس الصفحة الهجومية يوم الأحد في خسارته 21-17 أمام برونكو ، وفقًا لما ذكرته ديفونتا سميث. ولم يكن جهاز الاستقبال الواسع للفريق خجولًا بشأن ما كان يتحمل اللوم.

اقترح جهاز استقبال فيلادلفيا على نطاق واسع أن الفريق “أطلق النار على أنفسنا في القدم كثيرًا” وأن الجريمة “يمكن أن تكون أفضل بكثير” عندما تحدث مع المراسلين بعد الخسارة.

في حين أن النسور كان لديهم أحد أفضل أيام مرور هذا الموسم ، أشار سميث إلى عدة أعطال رئيسية بين أجهزة الاستقبال وجالين هورتس ، حيث فاته الإشارات من Star QB.

<br />

وقال سميث ، وفقًا لـ ESPN: “هناك أوقات ننظر فيها إليه وقد يقدم إشارة قبل أو بعد أن ننظر ، وفي النهاية يجب أن نكون في نفس الصفحة”. “علينا أن نرى هذه الإشارة بغض النظر عن ماذا.

“لقد كانت مجرد أشياء صغيرة داخل الطرق. ربما يكون قد رأى شيئًا ما قبل الولادة وأحيانًا لم نرها”.

احتشد برونكو من عجز 17-3 ليحقق فوزه الثالث لهذا الموسم ويدلي فيلي أول خسارة في حملة 2025.

قال هيرتس عندما سئل عن سوء الفهم: “يجب أن أسأله عما يشير إليه لأنني لا أتذكر أيًا من هذه الأشياء التي تحدث”. “لكن مرة أخرى ، إذا شاهدت الفيلم وظهر شيء ما ، فسيكون ذلك شيئًا يمكننا التحدث عنه والنمو منه.”

بينما ذكر سميث ما شعر أنه كان مشكلة يوم الأحد ، لم يكن ذلك بمشاركته الجميع.

قال AJ Brown إن الجريمة “لم تنته” وترعرعت “التناقض” الذي كان مشكلة بالنسبة للنسور.

ومع ذلك ، كلف أخلاق بين براون و هيرتس فريق Eagles فرصة لعب كبيرة عندما لم يتمكن الاثنان من الاتصال بتمريرة في الربع الثالث في أول و 15 من خط النسور 39 ياردة.

قال براون للصحفيين: “ليس الأمر أنني لم أكن أعتقد أن الكرة قادمة”. “عندما نظرت لأعلى ، لم أر الكرة. نظرت إلى الوراء ، لم أر الكرة ، ثم ألقيت الكرة. لقد فاتنا للتو.”

دخلت فيلادلفيا مباراة الأحد ضد دنفر بمتوسط ​​251.5 ساحات هجومية ، والتي احتلت المرتبة 30 في اتحاد كرة القدم الأميركي والرقم 31 في متوسط ​​ساحات المرور هذا العام مع 138.

سيقضي النسور أسبوعًا قصيرًا هذا الأسبوع مع فيلادلفيا من المقرر أن يواجه العمالقة مساء الخميس على ملعب MetLife.