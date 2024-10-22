يبدو أن تروي أيكمان يوجه ضربة إلى رعاة البقر بمدح ديريك هنري

أحب تروي أيكمان عرض ديريك هنري في برنامج “Monday Night Football” وتساءل بصوت عالٍ عما إذا كانت الفرق الأخرى التي ارتبطت سابقًا بالوكيل الحر الذي تحول إلى فريق Ravens – مهم، رعاة البقر – كانت تسيل لعابها أيضًا.

بعد لحظات من انطلاق هنري على مسافة 81 ياردة في الربع الثالث من فوز فريق رافينز النهائي على تامبا باي، أشاد أيكمان بلعبة بالتيمور الجديدة التي تبلغ قيمتها 16 مليون دولار بينما بدا وكأنه يسدد ضربة على فريقه السابق كاوبويز، الذي غاب عن التوقيع على العقد. أربع مرات Pro Bowler في هذا الموسم.

قال أيكمان، كما غطى إعلان فظيع: “يجب أن يكون هناك الكثير من الفرق التي أتيحت لها الفرص لجلب ديريك هنري والتي كانت تعاقب نفسها نوعًا ما لعدم قيامها بذلك، لكنه كان مناسبًا تمامًا لهذا الأمر”. هجوم الغربان.”

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أنهى هنري مباراة الاثنين مسرعًا لمسافة 169 ياردة حيث تحسنت بالتيمور إلى 5-2 بفوز 41-31.

كان نجم Titans السابق – الذي انضم إلى فريق Ravens بصفقة مدتها سنتان – يقضي عامًا واحدًا، حيث اندفع لمسافة 873 ياردة خلال سبع مباريات مع ثماني هبوط.

خاض هنري أول مباراة له في الموسم الماضي والتي تصادف أنها كانت ضد فريق Cowboys. اندفع لمسافة 151 ياردة في Jerry World في انتصار الأسبوع الثالث في بالتيمور.

عاد الهدوء الذي ساد فريق كاوبويز ليطارد النادي بشكل كبير، حيث أجاب مالك الفريق جيري جونز على الأسئلة بعد خسارة 22 سبتمبر حول قرار دالاس بعدم ملاحقة هنري.

قال جونز، الذي فقد المحارب المخضرم توني بولارد في وكالة حرة – من بين آخرين – “لم نتمكن من تحمل تكاليف (هنري)” ونظم لقاء مع اختيار الجولة الأولى السابق حزقيال إليوت.

الركض للخلف غير المصقول تولى ريكو دودل منذ ذلك الحين قيادة الملعب الخلفي.

مع استمرار فريق Ravens في الاتجاه الصعودي بعد البداية 0-2، يأمل فريق Cowboys في الحصول على شرارة أسبوع ما بعد الوداع حيث تلوح في الأفق مواجهات ضد 49ers وFalcons وEagles وTexans.

واعترف جونز بقوة هنري يوم الثلاثاء خلال برنامجه الإذاعي الأسبوعي على 105.3 The Fan، لكنه لم يتردد فيما يتعلق بحالة فريقه.

“في رأيي، نحن لا نلعب كرة قدم جيدة جدًا في الوقت الحالي، والأمر يتجاوز ما إذا كان لدينا ديريك هنري أم لا. لديه سنة مهنية. قال جونز: “لا أعرف ما إذا كان سيقضي عامًا مهنيًا في وضعنا”. “إنه مكمل جيد حقًا لنوع الهجوم الذي يديرونه. نحن لا ندير هذا النوع من الجرائم على الإطلاق.”

من المؤكد أن موسم رعاة البقر لم يخسر بنتيجة 3-3، ولكن بالنسبة للفريق الذي افتتح العام بتوقعات عالية، فهم الآن في حاجة ماسة إلى الفوز.

في الأسبوع الماضي، أطلق أيكمان النار على أجهزة استقبال كاوبوي خلال مقابلة على قناة 1310 The Ticket، قائلًا إنهم “يسيرون في طرق رهيبة” وأن الرجال “كسالى يخرجون من خط المشاجرة”.

سيعود أيكمان، الذي قضى جميع المواسم الـ 12 من مسيرته في دوري كرة القدم الأمريكية مع فريق كاوبويز وفاز بثلاثة ألقاب سوبر بول، إلى دالاس في 18 نوفمبر، عندما يستضيف الفريق فريق تكساس في برنامج “Monday Night Football”.