يبدو أن دونالد ترامب لم تتم تصفيته أكثر من أي وقت مضى. هل يمكن أن يكون من أعراض العلم الأحمر؟

أعطى الظهور العلني لدونالد ترامب في مارس/آذار 2026 انطباعًا بأن مرشحه أقل إلى حد ما مما كان عليه في الماضي. خلال مقابلة الرئيس في برنامج “الخمسة”، سألته دانا بيرينو حول ما إذا كان الإيرانيون يستطيعون الحصول على الغذاء والماء وسط الصراع الدولي. وبدلاً من الرد على السؤال، سأل ترامب مذيعة قناة فوكس نيوز عما إذا كانت تتذكر الوقت الذي تناولا فيه الغداء في برج ترامب. وبعد أن ردت بيرينو بالإيجاب، أثنت السياسية الجمهورية على كيفية تطور جمالها منذ ذلك الحين، قائلة: “الآن، لا يُسمح لي أن أقول هذا – إنها نهاية مسيرتي السياسية – ولكن ربما تكونين أفضل مظهرًا، حسنًا؟”

المراسل: هل لدى الإيرانيين مياه للشرب؟ طعام؟’ ترامب: هل تتذكر عندما تناولنا الغداء؟ أنت تبدو أفضل الآن. رئيس بيدو للولايات المتحدة في حالة حرب ولا يمكنه التركيز على المعاناة الإنسانية لمدة خمس ثوانٍ دون التحول إلى الإطراء pic.twitter.com/gRPa2HO6Rv – أونكا (@OunkaOnX) 27 مارس 2026

وبعد أيام فقط، أدلى ترامب بملاحظة غير مرشحة وغير مناسبة بنفس القدر في جلسة أسئلة وأجوبة في قمة أولويات قسم الصناعات السمكية، حيث قال للحاضرين: “يمكنك أن تسألني عن أي شيء تريده. ويمكنك التحدث عن الجنس” (عبر X، تويتر سابقًا).

بالنسبة للعديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تلك المظاهر العامة بمثابة علامات تحذيرية أثبتت أن صحة دونالد ترامب قد تكون في حالة تدهور وعززت فكرة أنه كان يعاني من تدهور إدراكي ناجم عن الخرف. الآن، لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كانت تكهنات الإنترنت صحيحة حتى يقرر ترامب الصراحة بشأن صحته. ومع ذلك، ما نعرفه كحقيقة هو أن الخرف يمكن أن يدفع الشخص إلى الإدلاء بملاحظات غير لائقة.

في مقال نشرته جامعة هارفارد، أوضحت الطبيبة النفسية الدكتورة ستيفاني كولير كيف يمكن أن تؤدي الحالة إلى ظهور الأعراض، قائلة: “مع تقدم الخرف، يفقد الشخص خلايا الدماغ المرتبطة بالذاكرة، والتخطيط، والحكم، والتحكم في الحالة المزاجية. وتفقد المرشحات الخاصة بك”. علاوة على ذلك، قد يكون الشخص المصاب بالخرف أكثر عرضة للإدلاء بملاحظات غير لائقة ذات طابع جنسي.