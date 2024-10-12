يبدو أن سام ميتشل يعطي عنوان كريس مايلز على تلفزيون NBA

أضافت مشاجرة لفظية غير متوقعة بين المضيفين سام ميتشل وكريس مايلز تطورًا غريبًا إلى مقطع تلفزيوني في الدوري الاميركي للمحترفين ليلة الجمعة، حيث كشف ميتشل على ما يبدو عن عنوان مايلز بعد التهديد به في وقت سابق من العرض.

نشأ الحادث من نقاش حول نجوم ووريورز درايموند جرين وستيفن كاري، جنبًا إلى جنب مع المدرب القديم ستيف كير، بعد أن تم عرض لقطة لهم مع كاري وهو يرتدي ميداليته الذهبية من أولمبياد باريس.

ومع ذلك، في حين أن كاري لديه واحدة خلال الصيف، فإن ميتشل – وهو لاعب متقاعد في الدوري الاميركي للمحترفين والذي درب فريق رابتورز في الفترة من 2004 إلى 2008 وعمل كمدرب رئيسي مؤقت لفريق تيمبروولفز في الفترة من 2015 إلى 2016 – أشار إلى أن كير لا يفعل ذلك، كما يفعل المدربون. الحصول على الميداليات الأولمبية في جميع الألعاب الرياضية.

وقال: “المدربون لا يحصلون على الميداليات. “أعتقد أن هذا يخبرك فقط بالمستوى الدولي – كيف يقدرون المدربين. مُطْلَقاً.”

أجاب مايلز: “أنا مندهش من حصول المدربين على راتب مقابل هذا العرض”، في محاولة للحفاظ على الحالة المزاجية الخفيفة. “أعتقد أنه ربما ينبغي عليك القيام بهذا مجانًا يا صديقي.”

أجاب ميتشل: “كما تعلمون، آخر مرة نظرت فيها إلى الشيك الخاص بي، كان قريبًا جدًا”. “لذا، أنا أتلقى التبرعات.”

بدأ ميتشل يبدو غير مرتاح، وسرعان ما حول انتباهه إلى مايلز.

“لماذا لا تحصل على بعض من هذا المال الذي حصلت عليه؟ قال: “بما أنك هناك تتفاخر بذلك”.

أجاب مايلز وهو يضحك: “أنا لا أتفاخر بذلك”.

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ومع ذلك، لم يكن الأمر مضحكًا بالنسبة لميتشل، الذي بدأ في الحديث عن ممتلكات مايلز وأمواله.

قال ميتشل: “أوه، أنا آسف”. “هل استأجرت منزلك الشاطئي في فلوريدا أثناء الإعصار؟ أو هل أحتاج إلى الاستمرار. ماذا عن تاون هاوس الخاص بك؟

“أنت تريد أن تتصل بي. يعني هيا. أنت تصرخ مكسورًا وجائعًا. دعونا نرى ذلك فقط. كما تعلم، أعرف ما لديك وأين تعيش أيها الشاب. لذلك عليك أن تتوقف.”

حاول مايلز إعادة المحادثة مرة أخرى، وقال مزحة “أعتقد أن لدينا وشاة في العرض اليوم. اسمه سام ميتشل.”

لكن ميتشل لم يعض.

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قال ميتشل: “لا، ليس لدينا واشٍ”. “لدينا رواة الحقيقة. أنت من يبكي فقيرًا ومعدمًا هنا – هل أحتاج إلى الاستمرار، أم تريدني أن أتوقف الآن؟”

“ما رأيك أن نذهب إلى هذه المباراة بين سكرامنتو كينغز وغولدن ستايت واريورز؟” حاول مايلز مرة أخرى.

وقال ميتشل: “لقد أخبرتك، أيها الشاب، أنك يجب أن تتوقف عن العبث معي على شاشة التلفزيون الوطني”. “لقد أخبرتك بذلك. مهلا، هل أحتاج إلى إعطاء العنوان؟ “لأنك لست في المنزل الآن.”

في حين أن ميتشل لم يكشف عن عنوان مايلز على الهواء مباشرة، إلا أنه ورد أنه قال ذلك لاحقًا في منتصف المباراة على البث، مما تسبب في المزيد من اللكمات ذهابًا وإيابًا في لحظة غريبة وغير مريحة.