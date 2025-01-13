يبدو أن ناجي هاريس محبط وينتهي من ستيلرز

مع انتهاء موسم بيتسبرغ ستيلرز في جولة البطاقات البرية يوم السبت، قد يتطلع نجم الركض للخلف ناجي هاريس، 26 عامًا، إلى النزول والعثور على رحلة جديدة لنفسه.

في مقابلات ما بعد المباراة بعد الخسارة أمام لامار جاكسون وبالتيمور رافينز – الهزيمة الخامسة على التوالي لفريق ستيلرز في نهاية الموسم – يقول تايلور روكس من برايم فيديو إن هاريس كان “محبطًا بشكل واضح ولكنه صريح”.

ولم يكن الوحيد.

“قال (هاريس) إن الرجال كانوا يقولون أشياء في غرفة خلع الملابس لم يكن يريد بالضرورة أن يقولها أمام الكاميرا، (لكن) شعر أنه طوال سلسلة الهزائم المتتالية، كان الكثير من الرجال يتركون ما يقوله الإعلام “كان يقول تسلل إلى غرفة خلع الملابس، وأراد أن يرى كيف ردوا اليوم”، حسبما أفاد روكس بعد مباراة السبت.

“لقد أنهى تواجده الإعلامي (الإجابة على) السؤال: هل فكرت كثيرًا فيما إذا كنت تريد البقاء مع ستيلرز؟” وقال: “لم أفكر كثيرًا في ذلك على الإطلاق”.

كان هاريس – الذي من المقرر أن يصل إلى الوكالة الحرة بعد أن رفضت بيتسبرغ خياره للسنة الخامسة قبل موسم 2024 – هادئًا بشكل ملحوظ في خسارة ستيلرز 28-14، حيث جمع 58 ياردة فقط من المشاجرة.

لم يكن أي شخص في الجانب الهجومي من الكرة يومًا مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، لكن اندفاع هاريس الضئيل لمسافة 17 ياردة يمثل أداءً سيئًا بشكل خاص.

خلال الموسم العادي، جمع ظهير السنة الرابعة أكثر من 1000 ياردة على الأرض (للموسم الرابع على التوالي) و283 ياردة أخرى في الهواء، بالإضافة إلى ستة هبوط إجمالي وصفر دوران. كانت 4.4 ياردة لكل لمسة هي الأكبر منذ حملته للمبتدئين في Pro Bowl،

لا يتمتع هاريس بنفس القوة التي يتمتع بها بعض الظهير البارزين الآخرين في الدوري، لكنه كان اختيارًا سابقًا للجولة الأولى، ولم يفوت أي بداية خلال فترة عمله في ستيلرز، ويمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في مركز غير موثوق به.

قد يكون ستيلرز على استعداد للسماح له بالسير في وكالة مجانية نظرًا للظهور المستمر لجايلن وارن، الذي عاد للسنة الثالثة من ولاية أوكلاهوما والذي واصل بثبات عبء عمل هاريس طوال حملة 2024.

إذن، يمكن العثور على سلسلة ثانية جديدة في السوق المفتوحة أو بين المواهب في فصل المسودة القادم.

تلوح القرارات الكبرى في مكان آخر صعودًا وهبوطًا على مخطط عمق ستيلرز – ولا يوجد مكان أكثر من ذلك تحت المركز.

نجحت تجربة راسل ويلسون حتى لم تنجح، على الرغم من أن المخضرم، على الرغم من انتهاء عقده مؤخرًا، “يحب” المدينة و”يأمل” أن يظل يعمل هناك في العام المقبل.

قد يكون المخضرم الآخر الذي أثبت كفاءته وربما المتاح وهو آرون رودجرز جذابًا نظرًا لتقدم بيتسبرغ الدفاعي ونافذة البطولة الختامية – إذا كان بإمكانك تسميتها كذلك. أو يمكن لـ Steel City إعادتها مرة أخرى مع جاستن فيلدز، على أمل وأدعو الله أن نجاحاته في بداية الموسم لم تكن مجرد صدفة.

على الأقل المدرب الرئيسي مايك توملين موجود في بيتسبرغ للبقاء. من المحتمل.