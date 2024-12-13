يبدو أن De’Vondre Campbell قد استقال من برنامج 49ers على “TNF”

أخبر De’Vondre Campbell طاقم تدريب فريق 49ers بشكل قاطع أنه لا يريد اللعب عندما يحتاجه الفريق خلال الربع الثالث من خسارة سان فرانسيسكو 12-6 أمام رامز في “Thursday Night Football”.

خرج كامبل من الملعب ودخل غرفة خلع الملابس لفريق 49 في الربع الثالث، وبعد المباراة، كشف مدرب سان فرانسيسكو كايل شاناهان للصحفيين أن الظهير أخبر طاقم التدريب أنه ليس لديه اهتمام بدخول الملعب.

وقال شاناهان للصحفيين: “قال إنه لا يريد اللعب اليوم”.

“عندما يقول شخص ما ذلك، عليك المضي قدما. وأضاف شاناهان: “لم تعد تتعامل مع هذا بعد الآن”. “هذا شخص لا يريد أن يلعب كرة القدم، هذا بسيط جدًا. أعتقد أن فريقنا وأنا نعرف ما نشعر به حيال ذلك. لا أعتقد أننا بحاجة للحديث عنه بعد الآن.”

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وأضاف مدرب 49ers أيضًا أن كامبل، أحد المحترفين في عام 2021، لم يقدم له سببًا لعدم رغبته في التواجد في الملعب.

من المحتمل أن يكون الأمر مرتبطًا بعودة دري جرينلو، الذي لم يلعب منذ مباراة السوبر بول عندما تعرض لإصابة في وتر العرقوب أثناء ركضه على أرض الملعب.

أدت عودته إلى هبوط كامبل إلى دور احتياطي في اللعبة.

بدأ كامبل 12 مباراة من أصل 13 مع سان فرانسيسكو حتى ليلة الخميس، لكن وقت لعبه انخفض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ولم يسجل أي شيء في ورقة الإحصائيات ضد رامز.

مهما كان الإحباط الذي قد يشعر به كامبل، فإن قراره برفض اللعب والخروج من الملعب بدلاً من ذلك لم يعجب لاعبي فريق 49، بما في ذلك الظهير الركني شارفاريوس وارد والنهاية الضيقة جورج كيتل.

“إنه مجرد غبي. إنه مجرد غبي. وقال كيتل للصحفيين: “إنه أمر غير ناضج للغاية”. “أنا لا أرى كيف يمكنك أن تفعل شيئًا كهذا لفريقك.”

“أعني أنه محترف ويلعب لفترة طويلة. وقال وارد للصحفيين: “إذا لم يكن يريد اللعب، فلا ينبغي له أن يرتدي ملابسه”. كان بإمكانه أن يخبرهم بذلك قبل المباراة».

وأضاف وارد: “(من المحتمل أن يتم ختانه قريبًا، وهذا هو الحال مع ذلك”.)