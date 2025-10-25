يبدو اتجاه الحمام هذا رائعًا على Instagram، لكنك ستندم عليه في عام 2026

استنادًا إلى اتجاه التبسيط الشائع، شقت التصميمات ذات المفهوم المفتوح طريقها إلى كل ركن من أركان المنزل، بما في ذلك الحمام. مع مقصورة الدش الأنيقة التي لا تحتوي على أبواب أو ستائر، أصبحت الدشات ذات المفهوم المفتوح شائعة في عام 2025. وقد شهد اتجاه التصميم هذا صعودًا وهبوطًا على مر السنين، وقبل بضع سنوات فقط، في الواقع، كان أصحاب المنازل والمصممون يتساءلون عما إذا كانت الدشات بدون أبواب ستكون اتجاه التصميم الكبير التالي. لكن الآن، يعيد المصممون التفكير في مظهر عام 2026.

تحول التحول في توصيات المصممين من التصميمات البسيطة والمفتوحة إلى الحمامات التي تعطي الأولوية للراحة والخصوصية وسهولة الاستخدام. على الرغم من أن منشئي المحتوى على إنستغرام يحاولون إقناع المشاهدين بأن الحمامات الحجرية بدون أبواب هي رمز للمكانة الاجتماعية، إلا أن الناس في الحياة الواقعية يستشهدون بقضايا التنظيف والتيارات الباردة. كان هناك جدل مستمر بين المفهوم المفتوح والتصميمات الداخلية التقليدية، وهذه المرة، يميل المصممون نحو الراحة والدفء. في عام 2026، من المتوقع أن تفقد فكرة الاستحمام المفتوحة شعبيتها، وقد ينتهي بك الأمر إلى الندم على هذا الاختيار. بدلاً من ذلك، يوصي المصممون بتصميم أكثر تقليدية للاستحمام الخاص بك، وهو تصميم قليل الصيانة ويوفر الدفء والخصوصية.