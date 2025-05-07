يبدو جيسون بيير بول تمزيقه بينما يسعى نجم العمالقة السابقين إلى عودة اتحاد كرة القدم الأميركي

جيسون بيير بول لا يتخلى عن عودة اتحاد كرة القدم الأميركي-بذل كل ما في وسعه للعودة إلى الميدان بعد موسمين خارج الدوري.

ينشر نهاية دفاع Giants Star السابقة وبطل Super Bowl مرتين مقاطع فيديو عن تمارينه منذ أواخر أبريل ويبدو أنه ممزق.

أخبر TMZ يوم الاثنين أنه يعود إلى وزنه البالغ 270 رطلاً.

يدعي اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أنه يتحرك كما كان في الرابعة والعشرين من عمره.

“لقد حصلت على القيمة المطلقة!” قال بيير بول لـ TMZ. “لم يكن لدي ABS منذ عامي الصاعد. وهذا هو مدى صعوبة العمل.”

تمت صياغة بيير بول رقم 15 من قبل العمالقة في عام 2010 وساعد الفريق على الفوز بـ Super Bowl بعد عام واحد.

لقد أمضى ثماني سنوات مع Big Blue ، حيث صنع اثنين من الأوعية المحترفين ونشر 16 كيسًا في عام 2011 قبل أن يفقد إصبعه الفهرس الأيمن وإلحاق إتلاف اثنين آخرين في حادث للألعاب النارية لعام 2015.

لعب Pierre-Paul موسمين آخرين لـ Big Blue قبل تداوله مع Buccaneers للاختيارات في عام 2018.

قام بتجميع ثلاثة مواسم قوية من بين الأربعة في تامبا ، بما في ذلك صنع Pro Bowl في عام 2020 حيث فاز الفريق بأول Super Bowl مع Tom Brady Under Center.

ومع ذلك ، كان بيير بول بمثابة قذيفة لنفسه منذ ذلك الحين ، مع 5.5 كيس فقط خلال مواسمه الثلاثة الأخيرة من اتحاد كرة القدم الأميركي.

وشمل ذلك فترة عمل مع Ravens في عام 2022 وتقسيم موسم 2023 مع القديسين والدلافين لثلاث ألعاب مجتمعة فقط.

يعتقد بيير بول أنه يمكنه العودة إلى أفضل أشكاله ، ويصر على TMZ أنه “لا يزال يحصل عليه”.

قال نجم جنوب فلوريدا السابق: “أي شخص يعطيني الفرصة”. “أنا مستعد للذهاب وأنا على استعداد للصخرة الآن.”