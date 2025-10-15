يبدو ديريك كار منفتحًا على عودة اتحاد كرة القدم الأميركي عندما يرفض بنغلس

أحرق فريق Cincinnati Bengals خطوط الهاتف بحثًا عن لاعب وسط جديد.

بعد أن فشل جيك براوننج في الأداء حتى في متوسط ​​​​الدوري كلاعب وسط أثناء ملء مكان المصاب جو بورو، اضطر فريق Bengals إلى التداول مع المتصل المخضرم جو فلاكو.

ومع ذلك، هناك خيار واحد ملحوظ لم ينجح خلف الكواليس: ديريك كار.

كشف شقيق ديريك، ديفيد كار، أن لاعب الوسط السابق في فريق Saints والذي تقاعد بشكل مفاجئ في الموسم الماضي كان من بين اللاعبين الذين حاول فريق Bengals التوقيع معهم في الأسابيع القليلة الماضية.

“لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي” قال ديفيد مبتسما في مقابلة مع محطة أخبار ABC المحلية.

لكن السبب وراء عدم قيامه برمي التمريرات إلى Ja’Marr Chase و Tee Higgins في الوقت الحالي لا علاقة له بإصابة الكتف التي يُزعم أنها أجبرته على التنازل عن 30 مليون دولار من الراتب المضمون للتقاعد.

كان الأمر يتعلق بالتواجد الوشيك لبورو، الذي سيغيب عن الملاعب بسبب إصابة في إصبع قدمه من المتوقع أن ستبعده عن الملاعب حتى ديسمبر.

قال ديفيد: “يرغب ديريك في أن يكون في موقف من الواضح أن الفريق يحتاج حقًا إلى رجل ليأتي ويأخذهم على المدى الطويل”. “هناك شعور بأن جو بورو قد يعود في وقت ما هذا العام – على الأقل حاول العودة. لا أعرف ما إذا كان ديريك سيشعر بالراحة لكونه في موقف حيث يقول إنه كان سيدخل في موقف الفريق حيث أصيب لاعب الوسط وأدى بهم إلى الداخل، ووصلوا إلى التصفيات، ثم اضطر إلى الجلوس على الهامش. “

<br />

وأضاف ديفيد أن شقيقه سعيد جدًا بالتقاعد، حيث إنه قادر على “الاستيقاظ وقتما يريد”، لكن الأخبار التي تفيد بأنه مستعد للتدخل في أي لحظة هي بالتأكيد مفاجئة بعض الشيء بالنظر إلى ظروف تقاعد ديريك.

“أعتقد أنه إذا أظهر السيناريو نفسه، والذي ظهر تاريخيًا، ومن الواضح أنه لا سمح الله أنك لا تريد أن يخسر لاعب وسط في فريق منافس، ولكن هذه الأشياء تحدث، لذلك قال ديفيد: “سيكون ديريك جاهزًا بالتأكيد إذا نشأ هذا الموقف”.

تم الإبلاغ في البداية أن ديريك أراد تجنب إجراء عملية جراحية أخرى في الكتف كانت ستصاحبها عملية إعادة تأهيل طويلة وربما تنهي موسم 2025.

لعب ديريك، البالغ من العمر 34 عامًا، وهو لاعب Pro Bowler أربع مرات، بشكل جيد للغاية مع فريق Saints الموسم الماضي في عمل محدود، وقد تلقى تقييمات رائعة خلال دوره في بداية الموسم كمحلل لإحدى ألعاب NFL على Netflix.

رمى ديريك مسافة 2145 ياردة و15 هبوطًا وخمسة اعتراضات الموسم الماضي للقديسين، ومن المؤكد أنه سيتم تصميمه كترقية على معظم الخيارات الأخرى المتاحة إذا كان الفريق يحتاج إلى لاعب وسط.

ومن المحتمل أن يحتاج القديسون إلى شكل من أشكال التعويض عن طريق التجارة من أجل التنازل عن حقوقهم.