يبدو سام دارنولد “أفضل” مما كان عليه مع Jets: Sauce Gardner

لندن – بالنسبة لعشاق جيتس، فإن رؤية سام دارنولد يلعب في مركز الوسط مع فريق الفايكنج يوم الأحد قد يعيد بعض الذكريات.

بالنسبة إلى Sauce Gardner، أراد أن يرى كيف يبدو دارنولد في زي الطائرات.

جاء Gardner إلى Jets بعد عام من تداول Darnold، ولكن بينما كان يستعد لمواجهته هذا الأسبوع، شاهد فريق Jets Cornerback فيلمًا لدارنولد عندما لعب مع Jets بين 2018-20.

“كما تعلمون، كنت أشاهد بعضًا من أفلامه عندما كان مع الطائرات، وكما تعلمون، بدا الأمر مختلفًا، كما تعلمون، هل تعلمون ما أقوله؟” قال جاردنر.

نعم يا صوص، معجبو الطائرات يعرفون ما تقوله.

يحظى دارنولد ببداية رائعة لموسمه الأول في مينيسوتا.

إنه يقود الدوري في الهبوط برصيد 11 نقطة وقد بدأ الفايكنج 4-0.

وقال غاردنر: “لقد بدا بالتأكيد أفضل ومختلفاً عما كان عليه، استناداً إلى الفيلم الذي شاهدته عندما كان على متن طائرة”.

قال جاردنر إنه لا يعود عادةً إلى هذا الحد عند دراسة لاعبي الوسط ولكنه كان يشعر بالفضول بشأن دارنولد.

قال غاردنر: “كنت أحاول فقط أن أرى كيف كان في ذلك الوقت، كما تعلمون، لأنني سمعت هذا الاسم دائمًا، لكنني لم أشاهدهم أبدًا”. “لذلك سأنظر وأقول،” هذا لا يبدو كما هو، هل تعلم؟”

وأشار جاردنر إلى أن وجود فريق دعم قوي من حوله يساعد بالتأكيد دارنولد.

قال جاردنر: “إنه يبدو واثقًا للغاية”. “كما تعلمون، كان لديه أجهزة استقبال رائعة من حوله. وهذا يجعل مهمته أسهل، كما تعلمون، والرميات التي يقوم بها، فهو يقوم ببعض الرميات الجيدة. لديه ذراع كبيرة.”

كانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها جاردنر خارج الولايات المتحدة.

لقد أصيب بالخوف أثناء ركوب الحافلة من المطار في لندن.

وقال جاردنر: “لقد ركبنا الحافلة في وقت سابق اليوم”. “أرى أنهم يقودون سياراتهم على جوانب مختلفة من الطريق هنا. اعتقدت أننا كنا على وشك التعرض لحادث منذ أن ركبنا الحافلة. لذا فقد أزعجني ذلك قليلاً.”

تم إدراج LB CJ Mosley (إصبع القدم) على أنه من المشكوك فيه أن يلعب يوم الأحد، وقال المدرب روبرت صالح إنه سيكون من “الممتد” أن نتوقع منه اللعب.

تم أيضًا إدراج DT Leki Fotu (أوتار الركبة) على أنه مشكوك فيه. ولا يزال فوتو احتياطيًا مصابًا لكنه بدأ التدرب هذا الأسبوع.

وقع القديسون على C Connor McGovern من فريق تدريب Jets.