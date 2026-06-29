يبدو شون ماكفاي ممزقًا خلال صورة NFL خارج الموسم

يبدو أن شون ماكفاي في وضع جيد، ويستمتع بإجازته الصيفية.

نشرت زوجة ماكفاي، فيرونيكا خومين ماكفاي، صورة لها وشون وهما يستمتعان بوقتهما على متن قارب في بحيرة، حيث كان شون يبدو بلا قميص في الصورة.

مع ذراعي زوجته حول كتفيه، سرقت عضلات شون العرض حيث كانت تسطع تحت الشمس بالقرب من الماء.

أسفل المنشور الذي نشره حساب X @RamsTapes، غمر معجبو رامز قسم التعليقات مشيدين بـ McVay.

قال حساب AC_Dude_Guzman: “تم إدراج Sean McVay في QB2 لفريق Rams.” قال @BrandonVanZee: “هذا هو مدربي!” والحساب، @Ballknowerian قال، “أشبه بلاعب ظهير” حيث تم أخذهم جميعًا بعيدًا عن طريق ذروة اللياقة البدنية لشون ماكفاي.

عندما يتعلق الأمر بالمدربين الذين هم في ذروة اللياقة البدنية، قد يأخذ شون ماكفاي الكعكة، حيث اكتسب سمعة طيبة لكونه أحد المدربين الأكثر قوة وتحديدًا في اتحاد كرة القدم الأميركي.

بينما يستمتع شون ماكفاي بوقته في ملعب كرة القدم، في الماء، فإن إجازته مؤقتة فقط حيث سيُطلب منه تقديم تقرير إلى فريق رامز في 25 يوليو، عندما يبدأون معسكر تدريب اتحاد كرة القدم الأميركي في جامعة لويولا ماريماونت، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

سيكون موسم 2026 NFL عامًا محوريًا لشون ماكفاي ورامز، حيث أن الفريق هو المرشح حاليًا للفوز بلقب Super Bowl.

هناك سبب وجيه وراء كون فريق رامز هو المرشح للفوز بلقب السوبر بول هذا العام، حيث أنهم يمتلكون واحدة من أفضل القوائم في كرة القدم.

في الموسم الماضي، تم تصنيفهم كأفضل هجوم في كرة القدم، من خلال تجميع 6709 ياردة من إجمالي الهجوم. كان لاعب الوسط ماثيو ستافورد هو نقطة القيادة للهجوم بعد حصوله على أول أفضل لاعب في مسيرته عندما رمى مسافة 4707 ياردات و 46 هبوطًا.

دفاعيًا، أجرى الكباش أيضًا بعض الترقيات الرئيسية بعد أن حصلوا على لقب أفضل لاعب دفاعي لهذا العام، مايلز جاريت، الذي تمت إزالته حديثًا من إعادة تعيين سجل كيس NFL عندما قام بتجميع 23 كيسًا.

علاوة على ذلك، قام فريق رامز أيضًا بتحسين مستواهم الثانوي بعد التداول بعيدًا عن اختيار الجولة الأولى أمام كانساس سيتي تشيفز للحصول على ترينت ماكدوفي. ذهب الكباش أيضًا ووقع مع شريك McDuffie’s Kansas City في الجريمة، Jaylen Watson، أثناء الوكالة المجانية للعب أمامه في ركن الظهير.