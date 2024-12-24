يبدو يانكيز مثل فريق AL المفضل بعد تسمير خطة ما بعد خوان سوتو

بالنظر إلى أنهم أصبحوا أول فريق على الإطلاق يخسر لاعبًا بقيمة 765 مليون دولار، فإن فريق يانكيز يقومون بكل ما هو جيد لأنفسهم.

ولكن قبل أن نبدأ بالاستحسان الذي استحقوه من راليهم الشتوي الرائع، دعونا نفكر بإيجاز في كيفية فقدانهم لخوان سوتو العظيم أمام إخوانهم الصغار الذين كانوا على بعد 8 أميال ونصف إلى الجنوب الشرقي. مما لا شك فيه أنه كان بمثابة اضطراب داخلي على مر العصور.

لم يتوقع فريق يانكيز أبدًا تقديم عرض بقيمة 760 مليون دولار فحسب، بل لم يتوقعوا أبدًا خسارته، وبالتأكيد ليس أمام ميتس. في البداية، وبشكل مفهوم، ظنوا أن الأموال هي التي باعت سوتو، وقالوا ذلك. ولكن بعد بضعة أسابيع من المعلومات الجديدة والتأمل المحدث، أعتقد أنهم فهموا ذلك الآن.

لم يندفع سوتو للحصول على مبلغ الـ 5 ملايين دولار الإضافية، وهو ما يزيد بنسبة 0.6 في المائة (القليل جدًا من المؤكد أن اليانكيين كان من الممكن أن يضاهيه لو أتيحت لهم الفرصة) – على الرغم من أن رغبة ستيف كوهين في الإنفاق، ومواصلة الإنفاق، لم تكن بالطبع كافية. يؤذي. غادر سوتو بشكل أساسي للعائلة.