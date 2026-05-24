يبدو OG Anunoby مثل نفسه لأول مرة منذ الإصابة في فوز نيكس بالمباراة 3

كليفلاند – لم يكن OG Anunoby بعد الإصابة هو نفسه تمامًا مثل OG Anunoby قبل الإصابة – حتى ليلة السبت.

بعد تعرضه لشد خفيف في أوتار الركبة اليمنى في المباراة الثانية من نصف نهائي المؤتمر الشرقي وغاب عن المباراتين الأخيرتين من تلك السلسلة، عاد أنونوبي لنهائيات المؤتمر الشرقي.

كان أداء Anunoby جيدًا في أول مباراتين ضد كليفلاند.

لكن في المباراة الثالثة، بدا مثله، حيث دفن فريق كافالييرز بأداء رائع بلغ 21 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، حيث تقدم نيكس بنتيجة 3-0 بعد فوزه على كافالييرز 121-108 في روكيت أرينا.

قال أنونوبي: “كل يوم بدأت أشعر بالتحسن. لدينا طاقم طبي رائع”. “أصبح أقوى كل يوم. فريق عظيم ومدربون رائعون. لقد كان الأمر تعاونيًا للغاية.”

في أول لعبتين من السلسلة، كان هناك بعض الصدأ، وهو ما كان ينبغي توقعه حيث أن اللاعب المخضرم قضى 12 يومًا بين المباريات.

والأهم من ذلك أنه يبدو بصحة جيدة ويؤثر على الفوز.

لقد ظهر بشكل كبير في الوقت الإضافي بعد فوز نيكس من الخلف في المباراة الأولى، وسجل ست نقاط، وكان فعالاً في المباراة الثانية، حيث سدد 5 من 8 من الملعب وصنع رميتين ثلاثيتين.

ليلة السبت، كان متفجرًا وخطيرًا من خارج القوس وعاملاً في لعبة نيكس الانتقالية القوية.

لقد كان 3 من 4 في محاولات ثلاثية النقاط.

من الواضح أن نيكس حصل على راحة بسبب إصابة أنونوبي.

قبل عامين، تعرض لإصابة في أوتار الركبة أدت إلى خسارة نيكس لتقدمه 2-0 أمام بيسرز في نصف نهائي المنطقة الشرقية.

هذه المرة، لم يكن الأمر بنفس الخطورة.

قال براون: “كان OG رائعًا”. “لقد قدم لنا بعض الدلاء في الوقت المناسب، لعبًا بعد لعب بعد لعب.”

قبل الإصابة، كان أنونوبي يلعب بمستوى عالٍ بشكل لا يصدق.

كان متوسطه 21.4 نقطة و 7.5 كرات مرتدة و 1.9 سرقة و 1.1 قطعة في التصفيات.

لقد كان أيضًا يطلق النار بشكل مثير بنسبة 53.8 بالمائة في 4.9 محاولات من مدى 3 نقاط، وكان نيكس يتفوق على الخصم بـ 20 نقطة لكل 100 حيازة معه في الملعب.

كان هناك عدد من الإيجابيات في فوز نيكس العاشر على التوالي في المباراة الفاصلة، بقيادة انتقالهم إلى فوز واحد من رصيفهم الأول في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين منذ 27 عامًا.

كان أداء Anunoby قريبًا من أعلى القائمة – فهم بحاجة إلى هذه النسخة منه للفوز بكل شيء.

قال جالين برونسون: “يلعب OG بشكل رائع. والأهم من ذلك أنه محصور”. “إنه يفعل الأشياء التي نعرف أنه قادر على القيام بها. إنه يبدو رائعًا.”