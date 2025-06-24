يبدو Yankees ‘Giancarlo Stanton “جيدًا” منذ عودته من الإصابة

سينسيناتي – سبع مباريات ليست كافية تقريبًا لمعرفة ما الذي سيخرجه يانكيز من جيانكارلو ستانتون هذا الموسم.

ولكن في حجم العينة المحدود ، كان آرون بون يحب ما شاهده حتى الآن ، حتى بدون وميض ستانتون أي من قوته حتى الآن.

وقال بون بعد أن ذهب ستانتون إلى 1 مقابل 4 مع ثلاثة تمريرات في خسارة 6-1 أمام The Reds في Great American Ballpark: “أشعر أنه يبدو جيدًا”.

“أشعر أنه في الوقت المحدد من أجل الأشياء ، وتتبع الكرة … سيكون هناك تأرجح في لعبة G ، وهذا جزء منها. أشعر بالفعل أنه في مكان جيد في الوقت الحالي.”

أنهى ستانتون يوم الاثنين من الضرب على 7 مقابل 23 مع واحد مزدوج ، واثنين من المشي وتسع تمريرات في الأسبوع منذ ظهوره لأول مرة في الموسم بعد أن فقد الشهرين الأولين ونصف مع التهاب الأوتار في كلا المرفقين. لقد جاء ثمانية من تلك المهاجمين في آخر ثلاث مباريات له وحده.

واصلت DH البالغة من العمر 35 عامًا ، والتي بدأت يوم الاثنين للمرة السادسة في ثماني مباريات ، ضرب الكرة بقوة عندما يقوم بالاتصال ، بما في ذلك أغنية 109.8 ميل في الساعة ضد ريدز. حيث يمكن أن يتحسن ، كما أشار بون ، هو الحصول على تلك الكرات في الهواء.

وقال بون: “كانت بعض أفضل لقطاته بطانة منخفضة أو كرة في الأرض”. “أعتقد أن الخطوة التالية تتمثل في الحصول على بعض الكرات أكثر حمولة جواً. لكن يشعر بأنه يتعرف على الملاعب بشكل جيد.”

قبل المباراة ، قال بون إنه سيكون متعمدًا في الحصول على أيام العطلة في ستانتون لمحاولة التأكد من أنه يبقى بصحة جيدة في بقية الموسم.

وقال بون: “مع نادينا والقائمة ، لدينا هذه الحرية قليلاً لنقول ، كن أكثر انضباطًا على الأرجح للعبه لمدة يومين من بين ثلاثة أيام هنا وهناك”. “سنستمر في التطور ونحن نذهب ونواصل الاهتمام بكيفية عمله وكيف يتعافى. ولكن الآن ، خاصة في هذه الأيام الأولى ، أضع قيمة على التأكد من إعطائه ذلك اليوم ، حتى عندما تريد أن تفعل خلاف ذلك.”

سيبدأ ماركوس سترومان عملية إعادة تأهيل أخرى مع Double-A Somerset يوم الثلاثاء ، عندما من المتوقع أن يرمي حوالي 70 درجة. يمكن أن يكون آخر نزهة لإعادة التأهيل في المخضرم ، اعتمادًا على ما يريد يانكيز فعله به – ربما يعيده إلى التناوب بينما كان ريان ياربرو مدرجًا في القائمة المصابة ، على الرغم من أن ألان وينانز تم استدعاؤه يوم الاثنين لملء مكانه في هذه الأثناء.

في آخر تحديثات حول التصويت للمعجبين لصالح لعبة All-Star ، كان آرون جادز هو يانكي الوحيد الذي يقود منصبه-ناهيك عن كل البيسبول. احتل بول جولدشميدت (الذي تجاوزه بلو جايز فلاديمير غيريرو جونيور الصدارة في القاعدة الأولى) وبن رايس (في DH) في المرتبة الثانية في مناصبهم.

تنتهي المرحلة الأولى من تصويت المعجبين يوم الخميس ظهراً ، حيث تتقدم أفضل اثنين من أصوات الأصوات في كل منصب إلى المرحلة الثانية من التصويت لتحديد من يصنع الفريق.