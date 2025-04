يبرز فريق الصدمة كمراهنة مفضلة لمسودة Sydeur Sanders بعد شريحة مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي

Sydeur Sanders مجاني ، خالية من السقوط.

انطلق لاعب الوسط السابق في كولورادو ، الذي كان يتوقع سابقًا أن يكون اختيارًا للمرة الأولى في الجولة الأولى تمامًا ، حتى أن العمالقة تمروا تمامًا على الرغم من التداول في الجولة الأولى وصياغة أولي ميس قورتربك جاكسون دارت مع الاختيار الخامس والعشرين.

سيتم اختيار صانعي Oddsmakers عبر مشهد الرهان الآن Sanders من قبل Browns مع أول اختيار للجولة الثانية.

Sanders هي مفضلة -150 مفضلة ليتم صياغتها من قبل Browns مع الاختيار الثالث والثلاثين ، وفقًا لـ Fanatics Sportsbook.

يحتفظ فريق The Browns أيضًا بالاختيار 36 ، إذا اختاروا لاعبًا آخر في المركز 33 ، ويأمل ساندرز في وقت لاحق.

يمكن أن يكون كليفلاند ساندرز هبوط جيد لأنه سيكون لديه فرصة للتنافس على دور انطلاق بالنظر إلى وضع قورتربك كابوس يواجهه كليفلاند هذا العام.

يدفع Browns لاعب الوسط المصاب Deshaun Watson راتباً هائلاً للموسمين المقبلين ولديه Joe Flacco و Kenny Pickett في قائمةهم على خلاف ذلك.

أخبره والد شيدور ، مدرب كولورادو ، قاعة فامير ديون ساندرز ، أن “فلاكو” في عمري “عندما تم وضع ساندرز الأصغر سناً في قورتربك بسبب توقيع الوكيل الحر لسوبر بول MVP السابق البالغ من العمر 40 عامًا.

لدى المتعصبين أن براونز بعيدًا عن المرشحين لصياغة ساندرز ذات احتمالات -155 ، لكن المغيرين (+325) يأتي في المرتبة الثانية ، في حين أن القديسين (+500) موجودون أيضًا في المزيج.

ومن المثير للاهتمام أن الطائرات (10/1) لديها رابع أفضل احتمالات لصياغة ساندرز وهو يبحث عن وجهته التالية.

ألقى ساندرز 3231 ياردة و 30 هبوطًا مع ثمانية اعتراضات أثناء بطولة كولورادو في الموسم الماضي إلى جانب رقم 2 Pick Travis Hunter.

كان سقوطه من أحد أفضل الاختيار المتوقع للهبوط خارج الجولة الأولى بمثابة صدمة ، لكن تقارير متعددة طوال عملية المسودة قالت إن ساندرز أجريت مقابلات سيئة مع فرق محتملة.

