يبلغ عمرهم أكثر من 100 عام – والآن أصبح هذا المخزن العتيق النادر الذي نريده في منازلنا

بعض عناصر المطبخ القديمة، مثل صناديق الخبز، تعود من جديد، حيث لا يزال بإمكانها تقديم أغراض عظيمة حتى اليوم. على سبيل المثال، إذا عثرت على خزانة أسطوانية دوارة في أحد متاجر التحف أو في بيع العقارات، فقد لا تدرك على الفور أنك تنظر إلى أحد حلول تخزين المطبخ الأكثر إبداعًا في أوائل القرن العشرين، والتي تم اختراعها قبل أكثر من 100 عام من استخدام أجهزة سوزان الكسولة ومنظمي المؤن القابلين للسحب. على الرغم من أنه ربما تم إنشاؤه في البداية لتخزين البضائع مع إبعاد المخلوقات أو الآفات، إلا أن هواة الجمع يتجهون الآن إلى أنظمة التخزين الدوارة هذه التي تحافظ على تنظيم بضائعك مع توفير المساحة.

واحدة من أفضل الأمثلة المعروفة لخزانة العلبة الدوارة هي خزانة Metters Rotary Canister، التي بنتها شركة تصنيع أسترالية معروفة في المقام الأول بمواقدها الخشبية. تم تصنيع الخزانة حتى عام 1939، وكانت بمثابة مخزن صغير، تحتوي على عبوات تحمل علامات الدقيق والأرز والسكر وفتات الخبز ودقيق الذرة والسلع الجافة الأخرى. اليوم، تبدو هذه الخزانات حديثة بشكل مدهش، على الرغم من عمرها. من خلال دوران بسيط، يتم تدوير كل حاوية في مكانها، مما يجعل من السهل الوصول إلى المكونات دون الحاجة إلى البحث في الرفوف أو الخزانات.