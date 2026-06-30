يبلغ عمرهم أكثر من 100 عام – والآن أصبح هذا المخزن العتيق النادر الذي نريده في منازلنا

بعض عناصر المطبخ القديمة، مثل صناديق الخبز، تعود من جديد، حيث لا يزال بإمكانها تقديم أغراض عظيمة حتى اليوم. على سبيل المثال، إذا عثرت على خزانة أسطوانية دوارة في أحد متاجر التحف أو في بيع العقارات، فقد لا تدرك على الفور أنك تنظر إلى أحد حلول تخزين المطبخ الأكثر إبداعًا في أوائل القرن العشرين، والتي تم اختراعها قبل أكثر من 100 عام من استخدام أجهزة سوزان الكسولة ومنظمي المؤن القابلين للسحب. على الرغم من أنه ربما تم إنشاؤه في البداية لتخزين البضائع مع إبعاد المخلوقات أو الآفات، إلا أن هواة الجمع يتجهون الآن إلى أنظمة التخزين الدوارة هذه التي تحافظ على تنظيم بضائعك مع توفير المساحة.
واحدة من أفضل الأمثلة المعروفة لخزانة العلبة الدوارة هي خزانة Metters Rotary Canister، التي بنتها شركة تصنيع أسترالية معروفة في المقام الأول بمواقدها الخشبية. تم تصنيع الخزانة حتى عام 1939، وكانت بمثابة مخزن صغير، تحتوي على عبوات تحمل علامات الدقيق والأرز والسكر وفتات الخبز ودقيق الذرة والسلع الجافة الأخرى. اليوم، تبدو هذه الخزانات حديثة بشكل مدهش، على الرغم من عمرها. من خلال دوران بسيط، يتم تدوير كل حاوية في مكانها، مما يجعل من السهل الوصول إلى المكونات دون الحاجة إلى البحث في الرفوف أو الخزانات.
ما الذي يجب أن تبحث عنه عند شراء خزانة العلبة الدوارة
نظرًا لأن الخزانات الدوارة كانت عبارة عن أدوات منزلية عملية، فإن العديد من الأمثلة الباقية تظهر الكثير من التآكل. يبحث معظم هواة الجمع عن الكمال أولاً. تم الانتهاء من خزانة Metters في الأصل باللون الكريمي أو الأبيض. تميل الخزانات التي تحتفظ بجميع العلب والملصقات والأبواب والمقابض الأصلية إلى أن تكون الأكثر تفضيلاً. قد يكون من الصعب استبدال العبوات المفقودة، مما يجعل الأمثلة الكاملة أكثر قيمة بشكل ملحوظ.
لشراء أثاث عتيق لمنزلك بنجاح، قم دائمًا بفحص أي آليات دوارة. يجب أن تدور الخزانة عالية الجودة بسلاسة، مما يسمح لكل علبة بالدوران دون الالتصاق أو التذبذب بشكل مفرط. لتحديد ما إذا كنت قد عثرت على خزانة أصلية، ابحث عن علامة تجارية أو علامة، مثل اللوحة الموجودة على القاعدة الخشبية السفلية، والتي تقول “Metters Ltd Sydney NSW”
من المؤكد أن هذه الخزانات الدوارة ستجذب المشترين الذين يقدرون التحف ولكنهم يريدون أثاثًا عمليًا يساعدهم على تلبية احتياجات التخزين والمساحة الخاصة بهم. في حين أنها أقل شيوعًا بكثير من خزائن المطبخ التقليدية أو خزائن المؤن، خاصة وأن المعلومات المتعلقة بها في الولايات المتحدة محدودة، إلا أن ندرتها جزء من الجاذبية. اعتمادًا على الحالة والاكتمال، يمكن بيع الخزانات الدوارة بمبلغ 500 دولار، في حين أن الأمثلة الاستثنائية التي تحتوي على جميع المكونات الأصلية قد تجلب حوالي 1000 دولار قبل الشحن الدولي.