يبهر تريلون بيركس من فريق كوماندرز مشجعي اتحاد كرة القدم الأميركي بقبضة هبوط مذهلة

استحوذ تريلون بيركس، المتلقي الواسع لقادة واشنطن، على عالم اتحاد كرة القدم الأميركي ليلة الأحد عندما قام بإمساك هبوط مذهل بيد واحدة ضد دنفر برونكو.

قاد لاعب الوسط القائد ماركوس ماريوتا الفريق إلى أسفل الملعب في رحلة كانت على وشك تجاوز علامة 5 دقائق. في المسرحية العاشرة، ألقى تمريرة عالية إلى بيركس في زاوية منطقة النهاية.

رفع بوركس يده اليمنى وأمسك بالكرة من فوق ظهير برونكو رايلي موس.

نزل بيركس بالكرة ليحصل على الضوء الأخضر.

وتقدم القادة بنتيجة 14-13.

سقطت فكي مشجعي اتحاد كرة القدم الأميركي بعد مشاهدة المسرحية. تمت مقارنة صيد بيركس بسرعة مع نجم نيويورك جاينتس السابق أوديل بيكهام جونيور الذي قام به ضد فريق دالاس كاوبويز في عام 2014.

كانت تلك الأنواع من المسرحيات هي التي كان من المتوقع أن يقدمها بيركس بشكل روتيني عندما اختاره فريق تينيسي تايتنز في الجولة الأولى من المسودة في عام 2022.

تم اختياره رقم 18 بشكل عام من أصل أركنساس ولكن الوقت الذي قضاه مع العمالقة لم يسير كما هو مخطط له.

لقد سجل هبوطًا واحدًا فقط في 27 مباراة.

كان ظهور بيركس مع القادة يوم الأحد هو مباراته الثالثة فقط مع واشنطن. كان لديه أربعة مسكات لمسافة 72 ياردة مع دخول الفريق في المباراة.

كان الهبوط هو الثاني لبيركس في مسيرته. مسرحيات كهذه ستساعده على إثبات بقائه في القائمة.