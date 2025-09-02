يبيع أسطورة أولمبيد الولايات المتحدة جريج لوغانيس ميدالياته ، موطنها لبدء حياة جديدة في الخارج: “كنت بحاجة إلى المال”

انه يقفز قفزة له حتى الآن.

انفصل الأسطورة الأولمبية الأمريكية جريج لوغانيس مع منزله في كاليفورنيا وثلاثة من ميدالياته الأولمبية العزيزة لإطلاق فصل جديد من الحياة في الخارج.

كشف أيقونة الغوص ، 65 عامًا ، الذي نال استحسانًا على نطاق واسع على أنه أعظم غواص في التاريخ ، أنه “يحتاج إلى المال” من منزله والميداليات ليكون قادرًا على البدء من جديد في الخارج.

كشف لوغانيس ، الذي فاز بخمس ميداليات أولمبية بين عامي 1976 و 1988 ، أنه قد عرض على أديو للولايات المتحدة وانتقل إلى بنما.

“إذن ، مع تقدم الحياة إلى الأمام ، ما الذي تستعد للتركه؟” كتب على Facebook خلال عطلة نهاية الأسبوع.

“أبلغ من العمر 65 عامًا ، وأنا أسأل ذلك تمامًا. لم أعد أظن أنني كنت أعتقد أنني لم أكن قريبًا من” ما “الآخرين أو” من يعتقد الآخرين “.

كشف الرياضي المتقاعد أنه باع ميداليتين أولمبيتين ذهبيتين وميدالية فضية واحدة في مزاد – وتجميع 437000 دولار الذي صنعه من البيع كل توقعاته.

“لقد قمت بمساحة ثلاث ميداليات ، التي بيعت ، على ما أعتقد ، لأنني واجهت ما أخبرني به” الخبراء “في المرة الأخيرة عندما حاولت المرة الأولى” ، كتب.

“لقد قلت الحقيقة ؛ لقد احتجت إلى المال. في حين أن العديد من الناس قد قاموا ببناء أعمال وبيعوها من أجل ربح ، كان لدي ميداليات ، وأنا ممتن لها.”

“إن الاعتبار الآخر هو بيع منزلي. أنا سعيد جدًا بمن بعيها”.

“شكرت المنزل وباركت لجلب الفرح والحب والسلام والسعادة والشعور بالسلامة لأولئك الذين دخلوا المنزل.”

بالإضافة إلى الميداليات ومنزله ، كشف لوغانيس أنه باع الكثير من ممتلكاته الشخصية بعد أن فقد العديد من أصدقائه المقربين ممتلكاتهم في حرائق Woolsey و Palisades القاتلة في وقت سابق من هذا العام.

“أعلم أنني أختار القيام بذلك ، لكن مرونتها هي مصدر إلهام لي أن أبدأ من جديد ، بقلب مفتوح وباب مفتوح. الانفتاح على الاحتمالات” ، تابع.

“أدركت أنني غالبًا ما أغلق نفسي ، وأغلق نفسي ، وألعب صغيرًا من أجل راحة الآخرين. لا أعتقد أنني أدركت أو أعطيت نفسي الفضل في ما قد أتمكن من تحقيقه”.

“كما قلت في منشور سابق ،” كنت أداة لمدربي ، رون أوبراين ، الخلق “. لقد تشرفني وفخورًا ومباركًا في ذلك بالنسبة له.

وقال لوجانيس إن حياته الجديدة في بنما ستجبره على الذهاب في رحلة اكتشاف الذات.

“الآن يمكنني اكتشاف من هو جريج لوغانيس؟ دون الهاء والضوضاء من الخارج. على الأقل هذا هو هدفي ، مهلا ، قد لا أجد ذلك.”

وأضاف: “أعتقد أنني قد أجدها في بعض الأحيان ، في لحظات ، هدفي هو أن أعيشها! اكتشف ، والسماح ، ورعاة تلك الروح الإنسانية من خلال تجارب الحياة”.

امتدت مهنة أسطورة الغوص في ثلاث ألعاب أولمبية: مونتريال في عام 1976 ولوس أنجلوس في عام 1984 وسيول في عام 1988.

حقق الرياضي ما مجموعه خمس ميداليات أولمبية طوال حياته المهنية ، بما في ذلك أربع ميداليات ذهبية وفضة واحدة.

Louganis هو الرجل الوحيد الذي يفوز باللقب الأولمبي على التوالي في Springboard and Platform Diving – في عامي 1984 و 1988.

بعد تقاعده من هذه الرياضة ، جرب Louganis يده في التمثيل والتحدث التحفيزي وعرض التعليقات الرياضية.

بعد انتهاء مسيرته في الغوص ، كشف لويغانيس أنه كان مثليًا في عام 1994 وأعلن أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بعد عام.