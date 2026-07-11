يتأقلم أندرس لي مع “التغيير الكبير” مع ماموث بعد مسيرة طويلة في الجزيرة

كان المشهد – بالنظر إلى كل ما حدث في لونغ آيلاند خلال المواسم الـ 14 الماضية – متناقضًا.

ولكن جلس هناك أندرس لي، وهو الآن كابتن فريق آيلاندرز السابق، وهو يرتدي قميص الماموث يوم الجمعة في مؤتمره الصحفي التمهيدي في ولاية يوتا.

تم قلب قميصه رقم 27 إلى رقم 72.

لقد تحدث عن الجبال والمنشأة الجديدة و”زوبعة الأسابيع القليلة”، مع قراره بالتوقيع مع الماموث – في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 5.4 مليون دولار بمتوسط ​​قيمة سنوية – وهي نقطة الاتصال الأكثر أهمية خلال تلك الفترة.

قال لي: “إنه تغيير كبير، ليس هناك شك في ذلك”. “لكن الأسابيع القليلة الماضية، الأسبوع ونصف الأسبوع الأخيرين هنا… كل يوم أنظر إلى هذا القميص والشعار وأبدأ في الإعجاب به أكثر وأبدأ في الشعور براحة أكبر معه.”

أدى قرار لي بالمغادرة في وكالة حرة إلى تغيير شكل حاضر سكان الجزيرة.

على مدى العقد الماضي وما فوق، كان لي هو الثابت بالنسبة لهم.

لكن لي، الذي أنهى الموسم الماضي برصيد 19 هدفًا و42 نقطة، سعى للحصول على فترة تختلف عما أراده المدير العام ماتيو دارش، وقبل يوم واحد من بدء الوكالة المجانية – حتى بعد أن قام سكان الجزيرة بتحسين عرضهم، وفقًا لـ TSN في ذلك الوقت – أبلغهم لي أنه يخطط لاختبار السوق.

قال دارش في الأول من تموز/يوليو: “أنا سعيد بالفعل من أجل أندرس لأنه حصل على ولايته التي أرادها وعلى المال الذي أراده”.

كل ذلك خلق سيناريو حيث شرح لي لعبته للصحفيين في ولاية يوتا يوم الجمعة بعد أن سُئل عما يمكن أن يتوقعه المشجعون، وكيف يمكن لأسلوب اللعب الذي حدد عصره مع سكان الجزيرة – خلق “بعض الفوضى” لحراس المرمى، ووضع “شيء قذر في الشباك” – أن يشكل أيضًا ما هو التالي مع الماموث. كل ذلك ترك سكان الجزيرة يضعون سيناريو بعقود قصيرة الأجل حيث يمكن أن يحدث المزيد من التغيير في القائمة بمجرد وصول صيف 2027 و2028.

فينسنت تروشيك، لاعب وسط رينجرز السابق الذي انتقل إلى يوتا في نفس اليوم الذي وقع فيه لي، جلس على يمينه خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي ووصف زميله الجديد بأنه “ألم في المؤخرة” للعب ضده.

ومع الماموث، ينضم لي، الذي وصل إلى نهائي المؤتمر الشرقي مع فريق Islanders في عام 2020، إلى قائمة ناشئة أثناء محاولته الوصول إلى المرحلة النهائية من الموسم لأول مرة.

وقال لي: “هؤلاء الرجال، فرصتهم قادمة، وهي مفتوحة. لقد كان ذلك جزءًا كبيرًا من لياقتي، ورغبتي في الانضمام إلى فريق لديه فرصة للفوز”.