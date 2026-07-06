يتجنب بادريس اكتساح دودجرز بعد طرد المدير مبكرًا

بعد ثماني خسائر متتالية، وخمس خسائر متتالية أمام دودجرز في الأسبوعين الماضيين، من الواضح أن بادريس كان لديه ما يكفي.

بعد ثلاث ملاعب من مباراة الأحد، تم طرد المدير الفني كريج ستامين والمدرب رايان جوينز بسبب جدالهما في استدعاء التحقق من التأرجح ضد فرناندو تاتيس جونيور – وهو فورة أداء على ما يبدو لتحفيز فريقهم المتراجع.

مهما كان التأثير المقصود، يبدو أنه نجح مع فريق بادريس، الذي تمكن من إنقاذ شيء ما من هذه السلسلة الكابوسية المكونة من أربع مباريات في ملعب دودجر بفوزه 5-2 على دودجرز.

بالنسبة لمعظم المنافسات التي جرت في وقت متأخر من بعد الظهر، كانت اللعبة تتحرك بشكل مثير مثل ظلال السطح العلوي عبر أرض الملعب.

لم يسجل أي من الفريقين أي نتيجة خلال الأدوار الثلاثة الأولى. لم يتم فتح التسجيل حتى أغنية RBI المنفردة من لاعب بادريس جاكسون ميريل في الشوط الرابع. وحتى في ذلك الوقت، كانت الإجراءات تفتقر إلى القليل من الإثارة أو الدسائس.

استمر لاعب فريق Dodgers Emmet Sheehan لمدة 4 جولات فقط، مما حد من الضرر إلى جولة واحدة فقط على الرغم من عدم كفاءة نزهة 96 رمية.

في هذه الأثناء، عكس بادريس، صاحب اليد اليسرى جي بي سيرز، شكل الشجار بعد دخوله اليوم بما يقرب من 7.00 عصر، مما جعل فريق دودجرز خاليًا من الأهداف خلال نزهة من خمس أشواط لم يسمح فيها بضربته الأولى حتى أغنية ميغيل روخاس المنفردة في الضربة الثانية إلى الأخيرة.

أخيرًا ، انسحب بادريس في المركز السابع ، ووضع علامة على مخلص دودجرز كايل هيرت بأربعة أشواط – بما في ذلك ثلاثة في انفجار قوي من ماني ماتشادو.

حصل فريق Dodgers على جولتين في الجزء السفلي من المركز السابع، على فردي RBI من Alex Freeland وShohei Ohtani، لكنهم لم يذهبوا أبعد من ذلك.

ليوم واحد على الأقل، كان لدى فريق بادريس ما يحتفل به ضد منافسيهم في NL West.

ماذا يعني

في المخطط الكبير، ليس كثيرا.

ويظل فريق دودجرز (59-32) متقدما بفارق 14 مباراة عن بادريس (44-45)، الذي عاد إلى التعادل ليحتل المركز الثاني في القسم.

إنهم يحتفظون بالسجل الأكثر فوزًا في لعبة البيسبول وجميع الاحتمالات باستثناء تاج آخر في NL West.

ما فاتهم هو ما كان يمكن أن يكون أول اكتساح لهم في أربع مباريات على بادريس منذ عام 2009. ومع ذلك، من خلال خوض ثلاث مباريات في نهاية هذا الأسبوع، لم يعززوا صدارتهم في القسم فحسب، بل انتزعوا سلسلة الموسم وجهاً لوجه في المنافسة أيضًا.

من هو المثير

يبدو أن ستامين وطاقمه التدريبي كذلك.

وسط سلسلة هزائم بادريس التي استمرت طوال الموسم، بدا أنهم مستعدون للقفز على أول مكالمة مشكوك فيها إلى حد ما من الحكام يوم الأحد، وخرجوا على الفور من المخبأ عندما لم يتم منح تاتيس مكالمة تحقق في أول ضربة في اللعبة.

أولاً، تم طرد جوينز من مقعده على مقاعد البدلاء.

ثم تعرض ستامين، مدير سان دييغو الصاعد، للإهانة خلال مواجهة على أرض الملعب.

واصل تاتيس الضرب في الخفافيش، وأبقتهم شيهان هادئة لفترة بعد ذلك. لكن في النهاية، أعطى آل بادريس لستامين شيئًا يبتسم له في مكتبه،

من ليس كذلك

تعرض تومي إيدمان لخدش متأخر من تشكيلة دودجرز الأساسية يوم الأحد، بعد تعرضه لضربة في كاحله الأيمن الذي تم إصلاحه جراحيًا في الليلة السابقة.

ومع ذلك، قلل المدير الفني ديف روبرتس من خطورة المشكلة قبل المباراة، قائلا إنه “ليس قلقا للغاية”.

وها هو إدمان جاء باعتباره ضاربًا خلال الشوط السابع لفريق دودجرز ، على الرغم من أنه لم يبقى من هناك للعب الدفاع.

وفي أخبار مشجعة أكثر عن إصابة دودجرز يوم الأحد، عاد أوهتاني إلى التشكيلة بعد غياب ليوم واحد بسبب ضيق في العضلة ذات الرأسين. وقال روبرتس إن فريق دودجرز سيواصل مراقبة الإصابة، لكن النجم الثنائي كان يشعر بالفعل “بالعودة إلى طبيعته”.

التالي

يواصل فريق Dodgers هذا المنزل المكون من 10 مباريات قبل استراحة كل النجوم من خلال الترحيب بفريق Rockies في المدينة يوم الاثنين. سيبدأ إريك لوير (4-5، 4.84 عصرًا) المباراة الافتتاحية ضد كايل فريلاند صاحب اليد اليسرى في فريق روكيز (2-7، 7.25 عصرًا).