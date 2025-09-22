يتجنب سكان الجزر الكوارث حيث يتنورات كاشون أيتشيسون إصابة كبيرة

تجنب سكان الجزيرة سيناريو كارثة بعد أن غادر كاشون أيتشيسون في الجولة الأولى مباراة يوم الأحد بعد مباراة مفتوحة من نوح خوولن في وقت متأخر من الفترة الثانية.

طار Juulsen إلى Aitcheson ، الذي انخفض رأسه أثناء لعب Puck إلى الأمام ، ويبدو أنه يربط الركبة على الركبة ، ويرسل المدافع عن الجزيرة في كومة.

أشار Aitcheson على الفور إلى المدربين وساعدت في إيقاف الجليد دون وضع أي وزن على ساقه اليسرى بينما دخل Tony DeAngelo مع Juulsen.

لم يعود Aitcheson إلى اللعبة ، لكن المدرب باتريك روي قال بعد ذلك ، تجنب المدافع أي إصابة خطيرة.

“إنه بخير” ، قال روي بعد خسارة إطلاق النار 3-2 أمام الطيارين. “سيكون يومًا بعد يوم. إنه الجزء السفلي من الجسم (إصابة) ، لذلك سيكون على ما يرام.”

وقال ديانجيلو ، الذي تم إقرانه مع أيتشسون يوم الأحد ، إنه يعتقد أن الضربة كانت نظيفة.

قال ديانجيلو: “بدأ الصولجان يموت قليلاً. لقد قرأ قراءة رائعة. لقد كان يقفز الجليد تمامًا”. “بدأ الصولجان للتو في التلاشي قليلاً ، وعندما ينزل ، يقوم Juulsen بقراءة جيدة ، ويجعل نجاحًا جيدًا. لا توجد صفقة كبيرة. يجب أن نلتزم ببعضنا البعض.”

ومع ذلك ، قال روي إنه يعتقد أن الضربة كانت الركبة على الركبة ، على الرغم من أنه أقر بأنها كانت دعوة صعبة على الجليد.

نظرًا لأنها كانت لعبة preseason بدون إنتاج البث العادي ، كان هناك فقط زاوية إعادة تشغيل واحدة ، مما يجعل من الصعب تحديد.

في حين أن Aitcheson لم يحصل على نفس القدر من الضجيج مثل اختيار رقم 1 Matthew Schaefer ، إلا أن المكتب الأمامي لسكان الجزيرة كان يعجبه عندما سقط المدافع إلى المركز 17 في المسودة ، حيث يمكنهم اصطحابه مع أحد اللقطات المكتسبة من الكنديين في مقابل نوح دوبسون.

أجرى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي يلعب دور الهوكي المبتدئين مع OHL Barrie Colts ، مقارنات مع Jacob Trowba خلال مشروع عملية بسبب ميله إلى الضربات الكبيرة المفتوحة.

قال ديانجيلو: “اعتقد أن الطفل لعب لعبة جيدة حقًا”.

ذهب سكان الجزيرة بدون أهداف في 3:01 من وقت لعب السلطة بعد قضاء يوم السبت في العمل في فرق خاصة ولعب الوحدة الكاملة يوم الأحد.

قال روي: “اعتقدت أن إدخالاتنا كانت جيدة. اعتقدت أننا قد امتلكنا الصولجان”. “لذلك إنها عملية وسوف تخبرنا الوقت.”

لعب سكان الجزيرة قائمة حوالي 50 في المئة NHL و 50 في المئة AHL.

بدأ ديفيد ريتيتش في الشباك ، متوقفًا عن 15 من أصل 16 لقطات قبل أن يأتي باركر جاهاجن لتخفيفه.

وقال روي إن الخطة هي أن يدخل كل لاعب في المخيم في واحدة على الأقل من ستة مباريات ما قبل الموسم.