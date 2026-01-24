يتحدث أبيلا دينجر عن احتمال قيام غزاة بصياغة فرناندو ميندوزا

ربما يكون فرناندو ميندوزا قد حطم قلوب مشجعي ميامي، لكن لديه معجب بطالبة الأعاصير ونجمة الأفلام الكبار أبيلا دينجر.

أصبح Danger نجمًا فيروسيًا بشكل منتظم في ألعاب ميامي أثناء مسيرته في مباراة البطولة الوطنية College Football Playoff.

تم عرضها على البث ونشرت صراخًا عاطفيًا بعد خسارة الأعاصير المفجعة بنتيجة 27-21 أمام إنديانا في ملعب هارد روك في 19 يناير.

كان مندوزا سببًا كبيرًا لانسحاب إنديانا بموسم 16-0 والبطولة الوطنية الأولى للمدرسة، بما في ذلك الهبوط في المركزين الرابع والرابع مع 9:27 للذهاب في المباراة التي انتهت بقيامه بغوص كامل في منطقة النهاية التي أثبتت أنها نتيجة الفوز.

تم الإعلان عن الفائز بكأس Heisman رسميًا في 2026 NFL Draft يوم الجمعة ومن المتوقع أن يكون الاختيار الأول من قبل Raiders.

كان المالك مارك ديفيد والمالك المشارك توم برادي متواجدين لمشاهدة مباراة اللقب الوطني.

سُئلت Danger يوم الجمعة من قبل Vegas Sports Today في AVN Adult Entertainment Expo حول انطباعاتها عن Mendoza وما قد يتوقعه Raiders من لاعب الوسط الجديد المحتمل.

قال دينجر: “إنه سريع جدًا وقوي جدًا، ومتعمد جدًا في كل ما يفعله”.

“سيكون فريق رايدرز محظوظًا جدًا بوجوده. والسؤال هو، هل سيلعب موسمه الأول بعد تجنيده؟ نأمل أن يفعل ذلك.”

رمى ميندوزا مسافة 3535 ياردة و 41 هبوطًا في موسمه الوحيد في بلومنجتون وسينضم إلى فريق Raiders الذي يمر بمرحلة انتقالية.

لا تزال لاس فيجاس في السوق بحثًا عن مدرب رئيسي جديد بعد إقالة بيت كارول بعد موسم أول كارثي 3-14.

كان لاعب الوسط جينو سميث واحدًا من أسوأ المواسم في حياته المهنية، حيث أكمل 67.4 بالمائة فقط من تمريراته لمسافة 3025 ياردة و19 هبوطًا و17 اعتراضًا في 15 مباراة.

لقد بدأ مندوزا بالفعل في الثناء على Raiders، حيث إنه تقريبًا قفل حيث سيبدأ مسيرته في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

وقال ميندوزا خلال ظهوره في برنامج “TODAY Show” صباح الجمعة: “يتمتع فريق Raiders بثقافة عظيمة، ولديهم طاقم تدريب رائع، ومجموعة ملكية رائعة”.

“الأمر في كل مكان. هؤلاء رجال شرعيون. سأكون سعيدًا بالانتهاء في أي مكان. “