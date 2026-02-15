يتحدث برايس هاربر من فيليز عن تعليقات ديف دومبروفسكي “الجامحة”.

لا يستخدم برايس هاربر تقييم ديف دومبروفسكي للعبه الموسم الماضي كحافز لعام 2026، لكن رجل القاعدة الأول في فيليز لا يزال يعتقد أنه من “الوحشي” أن يعلن رئيس الفريق في أكتوبر الماضي عن ادعاءات بأن أفضل لاعب مرتين لم يكن “النخبة” الموسم الماضي.

وقال هاربر للصحفيين في معسكر تدريب فيليز في كليرووتر: “لا أتحمس لهذا النوع من الأشياء. بالنسبة لي، كان الوضع برمته غريبًا بعض الشيء”. “أعتقد أن الشيء المهم بالنسبة لي هو أنه عندما التقينا لأول مرة بهذه المنظمة، كان الأمر كالتالي: “مرحبًا، سنحتفظ دائمًا بالأشياء داخل الشركة، ونتوقع منك أن تفعل الشيء نفسه”، لذلك عندما لم يحدث ذلك، استغرق الأمر مني بعض الشيء، لذلك لا أعرف. إنه جزء منه، على ما أعتقد. لقد كان موقفًا جامحًا نوعًا ما”.

سجل هاربر، الذي لديه ستة مواسم متبقية على عقد مدته 13 عامًا بقيمة 330 مليون دولار، 0.844 OPS – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016 – مع 27 جولة على أرضه و75 RBIs في 580 مباراة في الموسم الماضي.

بعد فترة وجيزة من فوز All-Star ثماني مرات أيضًا بـ 3 مقابل 15 مع صفر من RBIs في إقصاء أربع مباريات بواسطة Dodgers في NL Division Series، وصف Dombrowski أداء Harper لعام 2025 بأنه دون المستوى المطلوب.

وقال دومبروفسكي: “هل يمكنه الارتقاء إلى المستوى التالي مرة أخرى؟ لا أعرف حقًا هذه الإجابة”. “إنه الشخص الذي سيفرض ذلك أكثر من أي شيء آخر. لا أعتقد أنه راضٍ عن العام الذي قضاه.

“مرة أخرى، لم تكن سنة سيئة. ولكن عندما أفكر في برايس هاربر، فإنك تفكر في النخبة، وتفكر في واحد من أفضل 10 لاعبين في لعبة البيسبول، ولا أعتقد أنه يتناسب مع هذه الفئة.”

اعترف هاربر، الذي غاب عن الموسم الماضي لمدة شهر تقريبًا بسبب إصابة في المعصم، يوم الأحد أنه “من الواضح أنه لم يكن لديه العام … أو ما بعد الموسم الذي أردته”.

وأضاف: “أرقامي لم تكن في المكان الذي يجب أن تكون فيه”. “أعلم ذلك، ولست بحاجة إلى التحفيز لأكون عظيمًا في مسيرتي أو أي شيء آخر. لذلك هذا ليس عاملاً محفزًا بالنسبة لي. أن يخرج ديف ويقول هذه الأشياء، لا يزال الأمر غريبًا بالنسبة لي”.

يتمتع هاربر البالغ من العمر 33 عامًا بمتوسط ​​​​ضربات مهنية يبلغ 0.280 مع 363 لاعبًا منزليًا و0.905 OPS على مدار 14 موسمًا في MLB، سبعة مع Nationals وآخر سبعة مع Phillies.