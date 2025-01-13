يتحدث جيري جونز عن انفصال مايك مكارثي عن فريق كاوبويز

أشاد جيري جونز بمدرب كاوبويز السابق مايك مكارثي بينما شرح سبب شعور مالك دالاس أن الوقت قد حان ليذهب الاثنان في طريقهما المنفصل.

اندلعت الأخبار يوم الاثنين تفيد بأن مكارثي لن يعود لتدريب فريق كاوبويز بعد أن لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد.

وكرر جونز، في بيانه، ثناءه على العمل الذي قام به مكارثي أثناء قيادته لفريق كاوبويز، وقال إنه يكن “احترامًا كبيرًا لمايك”، قبل أن يوضح أن “المراجعة المشتركة” أدت إلى إدراك أن الوقت قد حان للمضي قدمًا.

وقال جونز: “خلال الأسبوع الماضي، أتيحت لي أنا ومايك الفرصة لإجراء مراجعة مشتركة لجميع جوانب الموسم الماضي، للاعبينا والموظفين، كما أمضينا وقتًا طويلاً في مناقشة الطريق إلى الأمام بالنسبة للفريق”.

“كانت هذه المناقشات شاملة وحصلت على قدر مناسب من الوقت والعمق لتغطيتها. قبل الوصول إلى نقطة المفاوضات بشأن العقد، أصبح من الواضح بشكل متبادل أنه سيكون من الأفضل لكل واحد منا أن يتجه في اتجاه مختلف. أشكر مايك وأتمنى له ولزوجته جيسيكا وعائلتهم الأفضل. لقد كانوا جزءًا رائعًا من مجتمعنا هنا. سنبدأ عملية البحث على الفور لتوظيف المدرب الرئيسي التالي لفريق دالاس كاوبويز.

ولم يعلق مكارثي علنًا بعد على القرار.

ذهب مكارثي إلى 49-35 خلال المواسم الخمسة التي قضاها مع فريق Cowboys وساعد في وصول الامتياز إلى التصفيات في 2021 و2022 و2023، لكنهم فازوا بمباراة واحدة فقط بعد انتهاء الموسم في تلك الفترة.

في الموسم الماضي، أنهى فريق كاوبويز الرقم القياسي 7-10 في عام 2024 أثناء التعامل مع إصابة لاعب الوسط داك بريسكوت. أدى ذلك إلى انتشار التكهنات حول ما إذا كان مكارثي سيعود الموسم المقبل.

لقد تلقى أيضًا اهتمامًا بوظائف التدريب في أماكن أخرى، حيث قدم فريق الدببة طلبًا رسميًا للتحدث معه وهو ما رفضه رعاة البقر.

من المتوقع أن يهتم كل من Bears and Saints بمكارثي الآن بعد أن أصبح وكيلًا مجانيًا للتدريب.