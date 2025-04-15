يتحدث خوان سوتو عن نشره عن نهج الأباريق دون حماية قاضي هارون

مينيابوليس – لا يزال خوان سوتو ينتظر أن يهاجمه أباريق.

مع اكتمال ما يقرب من 10 في المائة من الموسم ، كان لدى لاعب كرة القدم كل النجوم هذه الأرقام على خط Mets Stat الخاص به حيث بدأ اللعب يوم الاثنين في Field Target: A .409 على أساس مئوية (في حدود نطاقه الطبيعي) مع Homer واحد وأربعة RBIs (الأرقام التي تندرج في “ما الأمر مع ذلك؟”.

هناك شيء واحد مؤكد أن سوتو: إنه لا يحصل على نفس الموسم الماضي ، عندما ضرب قاضي هارون خلفه في تشكيلة يانكيز.

“الأمر مختلف بالتأكيد” ، قال سوتو للبريد قبل أن يواجه ميتس التوائم. “كان لدي أفضل ضارب في لعبة البيسبول التي ضربت ورائي. لقد تعرضت للهجوم أكثر والمزيد من الملاعب في منطقة الإضراب ، وأقل مسارات قصيدة وأشياء من هذا القبيل. لقد تم وضعها بشكل مختلف العام الماضي.”