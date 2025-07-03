يتحدث كريستيانو رونالدو بعد وفاة زميله في الفريق ديوجو جوتا المأساوية

كان كريستيانو رونالدو في حالة عدم تصديق بعد الأخبار المأساوية التي توفي زميله في فريق البرتغال ، مهاجم ليفربول ديوجو جوتا ، في حادث سيارة في إسبانيا صباح يوم الخميس.

أكد النادي وفاة جوتا البالغة من العمر 28 عامًا وشقيقه الأصغر ، أندريه سيلفا ، 25 عامًا ، بعد يوم من تزوج جوتا من شريكه منذ فترة طويلة ، روت كاردوسو ، الذي يشارك معه ثلاثة أطفال.

كتب رونالدو باللغة البرتغالية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك X و Instagram. “الآن فقط كنا معًا في المنتخب الوطني ، والآن الآن كنت قد تزوجت. من عائلتك وزوجتك وأطفالك ، أرسل تعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم. أعرف أنك ستكون دائمًا معهم. الراحة في سلام ، ديوجو وأندريه. سنفتقدك جميعًا”.

ساعد رونالدو وجوتا الفريق الوطني البرتغال في هزيمة إسبانيا على ركلات الترجيح في نهائي دوري الأمم في الشهر الماضي.

كما فاز Jota في دوري الدول UEFA مع البرتغال في عام 2019 ، واحتفل بالفوز بالدوري الممتاز مع ليفربول في مايو.

قال النادي إنه “مدمر” من قبل مرور جوتا المأساوي.

وكتب ليفربول في بيان: “لن يقوم ليفربول إف سي بتعليق آخر في هذا الوقت ويطلب من خصوصية عائلة ديوجو وأسرة أندريه ، وأصدقاءه ، وزملاء الفريق وموظفي النادي محترمين لأنهم يحاولون التواصل مع خسارة لا يمكن تصورها”.

قالت الشرطة يوم الخميس إن جوتا وسيلفا ، اللذين لعبا مع نادي النادي البرتغالي بينافيل في الانقسامات السفلية ، قُتلوا عندما انهاروا لامبورغيني من الطريق وانطلقوا إلى النيران بعد منتصف الليل.

وبحسب ما ورد كانت الشرطة تبحث في احتمال وقوع حادث السيارة كنتيجة لإطار مهب بينما حاولت السيارة تجاوز مركبة أخرى. من غير الواضح من كان يقود سيارته.

كان رونالدو ، الذي أعيد توقيعه للتو مع نادي السعودية في العالم ، من بين أولئك في عالم الرياضة ، بما في ذلك ليبرون جيمس نجم ليكرز ، الذي أشاد بجوتا وسيلفا بعد وفاتهما.

رحب Jota و Cardoso بطفلهما الثالث في ديسمبر الماضي.

فاز بـ 49 قبعات دولية للبرتغال ، حيث سجل 14 هدفًا.