يتحدث والد كيرين لاسي بعد وفاة مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي في 24

لقد كسر الأب الحزينة لـ LSU Wide Receiver و NFL Prospect Kyren Lacy صمته بعد وفاة ابنه المفاجئة في سن 24.

تم العثور على رياضي Pro الطموح ، الذي أعلن عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 ، ميتاً في هيوستن ليلة السبت بعد انتحار واضح.

عند الانتقال إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأحد ، حث والده المذهل كيني لاسي الآباء على التحقق من رفاهية أطفالهم العقلية.

كتب كيني على Facebook بعد وفاة ابنه ، الذي جاء قبل أسبوعين فقط من مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي: “الآباء الشباب ، ابدأوا في التحدث إلى أطفالك في سن مبكرة جدًا وتأكد من واثقون ومريحون في التقييد فيك”.

“لا تكن رائعًا مع” أنا بخير ، أو أنا جيد “عندما تعرف في أعماق شيء ما غير صحيح. الصحة العقلية حقيقية ، وفي معظم الأحيان (و) غير مرئية. لا تتجاهل العلامات ، حتى لو كانت قد تبدو صغيرة.”

“لقد تغيرت حياتنا إلى الأبد ولن يكون هذا على ما يرام ، لكن الله احتاج إلى طفلي أكثر مما كان مطلوبًا هنا” ، ذهب كيني. “يجب أن تكون هذا أكبر حبوب كان على عائلاتنا أن تبتلعها ، لكنني أعرف أن الحب والرحمة في عائلاتنا سوف يمر بنا”.

وخلص إلى القول: “لن يصبح هذا أسهل أبدًا ، لكننا سنتعلم التعايش معه”. “تحقق من أطفالك العقلية !!!!!!!!!!!”

جاءت وفاة كيرين بعد أشهر من اعتقاله بسبب تورطه المزعوم في حادث قتل رجل يبلغ من العمر 78 عامًا في ديسمبر 2024.

اتُهم Kyren ، الذي شارك في يوم Pro Pro في جامعة LSU في 26 مارس ، بالقتل المهمل ، وجناية يديرون مع الموت ، وتشغيل مركبة ، وترك المشهد دون إخطار السلطات.

كان كرين قد سلم نفسه في 12 يناير قبل إطلاق سراحه على سند بقيمة 151،000 دولار.

كان من المقرر أن يقدم تقارير أمام هيئة محلفين كبرى في 14 أبريل.

أصدر محاميه ماثيو أوري منذ ذلك الحين بيانًا ينتقد التحقيق بشأن اعتقال موكله ، قائلاً إن “مطاردة الساحرة” في الرياضي كانت “مستهدفة وحماسًا”.

“كنا واثقين للغاية من أن الأدلة ، بعد جمعها ومراجعتها بالكامل ، ستؤدي إلى انخفاض في التهم ،” قرأ البيان ، الذي أصدرته WAFB-TV لأول مرة.

قبل وفاته المفاجئة ، أعلن كيرين عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 ، المقرر في 24 أبريل.

وقال في بيان صادر عن Instagram في ديسمبر: “لقد أحدثت LSU تأثيرًا كبيرًا على حياتي داخل وخارج الملعب في السنوات الثلاث الماضية”.

“كان اللعب في وادي الموت ، لأفضل المشجعين في البلاد ، تجربة لن أنساه أبدًا. لا يمكن الكثير من الناس لتحقيق حلم مثل هذا. أنا ممتن لذلك”.

وأضاف: “إنني أقدر نظام الدعم الخاص بي (الأسرة ، والمدربين ، والموجهين ، وما إلى ذلك) الذين كانوا هناك من أجلي من خلال المرتفعات والانخفاضات. شكرًا لك على الإيمان بي دائمًا! بهذا القول ، سأعلن عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025”.

تم نقل المتلقي الواسع ، الذي بدأ مسيرته الجامعية في لويزيانا لافاييت ، إلى LSU ولعب ثلاثة مواسم هناك.

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