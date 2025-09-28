يتحدث Phil Mickelson عن مستقبله في كأس Ryder كمستقبل للولايات المتحدة الأمريكية

Phil Mickelson لا يسير عبر هذا الباب.

إذا اعتقد أي شخص أن Mickelson قد يلعب دور المنقذ وكابتن فريق الولايات المتحدة الأمريكية في Adare Manor بعد عامين من الآن في كأس Ryder ، فكر مرة أخرى.

أسقط ميكلسون هذه الفكرة قبل أن ترتفع إلى وضع شائعات يوم الأحد.

“لا توجد شائعات” ، نشر ميكلسون على X ردًا على منشور Golf.com مع الإشارة إلى الفكرة. “لقد انتهت مشاركتي في كأس رايدر. أنا سعيد لأنني متفرج وتجذر لفريق الولايات المتحدة الأمريكية.”

بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور لفريق Team USA في كأس Ryder لهذا العام ، لا يمكن إلقاء اللوم على أي شخص للتطلع إلى الأمام لمدة عامين وإلقاء أفكار حول كيفية تحسين الأشياء.

تم تفجير الأميركيين من الدورة التدريبية في Bethpage Black خلال اليومين الأولين من المسابقة ، حيث أخذوا عجزًا 11.5-4.5 في مسرحية الفردي يوم الأحد.

لقد ترك ذلك أوروبا بحاجة إلى ثلاث نقاط فقط من يوم الأحد لتثبيتها كأس رايدر ثانٍ على التوالي وتصبح أول فريق يفوز على التربة المعارضة منذ القيام بذلك في مدينا في عام 2012.

لقد أدت قرارات الكابتن الأمريكي كيجان برادلي بشكل عام إلى نتائج عكسية ، بما في ذلك ترك نفسه خارج الفريق – لفتة نبيلة ، ولكنها تتطلع الآن إلى مضللة.

<br />

يحمل Mickelson الرقم القياسي لمعظم المباريات التي لعبت في كأس Ryder في 47 ، بعد أن شارك في المسابقة 12 مرة في المجموع مع سجل 18-22-7. تعتبر نقاط كأس Ryder 21.5 سجل أمريكي في المسابقة ، على الرغم من أن Mickelson يحمل أيضًا الرقم القياسي لمعظم الخسائر.

بالنظر إلى دور Mickelson في Liv Golf ، يمكن أن يأتي قائد كأس رايدر المحتمل مع بعض الجدل على أي حال ، حتى بعد وجود بعض المصالحة بين جولة PGA و Saudi Upstart.