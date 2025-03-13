يتحدث QB Darius Slayton مع عمالقة قبل لم شمل 36 مليون دولار

في وذهب ، شمع الشمع حول السنوات الست مع العمالقة ، كيف أحب كل دقيقة تقريبًا ، باستثناء المعاناة من الخسارة كثيرًا.

قال داريوس سلايتون يوم الخميس: “في الحقيقة ، عندما نجعل هذا الشيء يسير في الاتجاه الصحيح والبدء في الفوز ، لم أستطع حقًا أن أخبرك بشيء سيء عن هذا المكان”.

مع ذلك ، وصل سلايتون إلى قلب الأمر:

وقال “نحن نحاول فقط ملء ثقب قورتربك”.

أوه نعم ، ثقب قورتربك.

تلك الهوة قورتربك ، أكثر مثل ذلك.

Slayton هو لاعب عمالقة أطول مستأجر ويبدو أن هذه المدة قد انتهت بعد الموسم الماضي.

لم يكن هناك دماء سيئة ، لكن كان هناك شعور شامل بأن سلاتون أراد بداية جديدة في مكان آخر ، في مكان ما كان بإمكانه تشغيل طرق لاعب الوسط الثابت ، وأخيراً يستمتع بثمار عمله في هجوم هجومي قوي.

كانت إقامته في الوكالة الحرة قصيرة ولطيفة ، كما كان بإمكانه في اليوم الأول ، إعادة تقديم الفريق الذي جعله اختيارًا في الجولة الخامسة في عام 2019 في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 36 مليون دولار ، مما منحه أكبر أمن مالي في حياته المهنية.

بالطبع ، قبل أن يعيد الالتزام بأنه يريد أن يسمع من المدير العام جو شوين والمدرب الرئيسي براين دابول ما كانت عليه الخطة في قورتربك.

وقال سلايتون: “في الوكالة الحرة ، من المهم للغاية بالنسبة للمستقبل ، معرفة من سيقوم بإلقاء الكرة”. “لقد أجريت أنا ، دابز وجو تلك المناقشات وأؤمن بالرؤية التي لديهم والخطة التي لديهم. أعتقد أنهم سيحصلون على شخص ما هنا سيكون قادرًا على الدوران ويقودنا في الاتجاه الصحيح. “

لا توجد طريقة يمكن أن تمنح Schoen أو Daboll أي وعود ، لأن العمالقة ، من نواح كثيرة ، يتم هبوطها إلى كونها رجعية ، وليس استباقية ، عندما يتعلق الأمر بإضافة اللاعب الأكثر أهمية والأكثر مفقودة في القائمة.

سيصل راسل ويلسون ، 36 عامًا ، مساء الخميس ويلتقي مع العمالقة في منشأة فريقهم يوم الجمعة ، ويأتي مباشرة من كليفلاند بعد التحدث مع براونز.

في هذه المرحلة ، يكون توقيع ويلسون أكثر عرضة بكثير من التردد في آرون رودجرز ، الذي يأخذ وقته في اتخاذ قرار بين العمالقة ، ستيلرز وربما الفايكنج أو ربما التقاعد.

وضع العمالقة ، بعد فشلهم في إغراء ماثيو ستافورد بعيدًا عن الكباش ، أنظارهم على رودجرز البالغ من العمر 41 عامًا ، وهي قاعة طيبة في المستقبل ، ولكن لا يوجد سبب قوي للاعتقاد بأن رودجرز سيختار العمالقة.

حصل سلايتون ، 28 عامًا ، على موسم واحد مع إيلي مانينغ وكان مؤيدًا قويًا لدانييل جونز – كانوا زملاء في الصف وأصبحوا أصدقاء حميمين – وكان الجزء الأكبر من حفلاته المهنية البالغ عددهم 259 عامًا و 21 هبوطًا عبر اتصالات مع جونز.

انتقل العمالقة ، جونز الآن مع المهور ويحتاج سلاتون إلى قورتربك جديد.

إذا طلب العمالقة من سلايتون أن يقوموا بتجنيد ، فهو الكل في.

وقال سلايتون: “بصراحة ، أود أن أخبرنا أن لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الموهوبين ، وتحديداً من أصحاب الصيادين ولدينا وحدة صديقة لاعب الوسط للغاية”. “أعتقد أنه بالنسبة لاعب الوسط المخضرم أو لاعب الوسط الشاب ، في كلتا الحالتين ، كان سيأتي في وضع جيد مع لاعبين جيدين ولديك اثنين من اللاعبين ، لذلك أنت آمن ، لقد حصلت على أسلحة. أعتقد أن أي قورتربك يجب أن ينظر إلى هذا الموقف باعتباره الحد الأقصى. “

قد يكون ذلك وضعه على سميك بعض الشيء ، لكن سلايتون ، والعمالقة ، يائسة من هذا البحث.

إذا كان رودجرز ، فإن سلايتون كله على متن.

وقال سلايتون: “أنا شخصياً أعتقد أن آرون رودجرز ربما يكون أعظم قورتربك على الإطلاق باعتباره زنبئًا خالصًا للكرة للعب كرة القدم”. “لذلك لدي الكثير من الاحترام لآرون. وأنا أعلم أن الجميع يحبون في هذا الدوري ، بمجرد أن تكبر قليلاً ، يحدث للجميع ، مثل ، “لم يعد يحصل عليه” أو أي شيء آخر. لكنني أعتقد أن آرون رودجرز أظهر أنه لا يزال بإمكانه تدويره.

“من الواضح أنه إذا حصلنا عليه ، أحب أن ألعب معه. ليس في كثير من الأحيان في هذا الدوري ، تحصل على فرصة للعب مع قاعة مشاهير ، قورتربك على الإطلاق. كان من دواعي سروري أن ألعب مع واحد من عامي الصاعد ، وأعتقد أن القدرة على اللعب مع اثنين في مهنة ليست بالتأكيد نعمة قللت. “

إذا كان ويلسون ، فإن سلايتون هو الكل في ذلك.

قال: “حسنًا ، بأنانية ، أعتقد أنه في حياته المهنية ، تمت الإشارة إليه بسبب وجود كرة عميقة رائعة لذلك أحب ذلك ، بالطبع”. “بخلاف ذلك ، إنه شخص فاز في هذا الدوري ، لقد لعب بشكل جيد في هذا الدوري لفترة طويلة ، ولعب بشكل جيد العام الماضي مع ستيلرز ، ومن الواضح أنه لا يزال لديه غاز في الخزان. إذا كان هو الذي نحضره إلى هنا ، أو من نأتي به ، فسوف نحتضنه ونبذل قصارى جهدنا للتجمع من حوله “.