يتحدى نجم ريد سوكس، ويلسون كونتريراس، أحد المشجعين للقتال بعد طرده في لحظة جامحة

يُزعم أن نجم فريق ريد سوكس، ويلسون كونتريراس، تحدى أحد المشجعين في قتال بعد طرده من مباراة الثلاثاء ضد فريق ناشونالز.

بعد أن علق أحد المعجبين قائلاً “ويلسون كونتريراس هو ap-y. وأنا من أشد المعجبين بسوكس،” على حساب Instagram لمشجعي Red Sox، رد كونتريراس، ويبدو أنه يعرض القتال.

يُزعم أن كونتريراس كتب في تعليق تم حذفه منذ ذلك الحين: “تعال وقابلني في فينواي”.

تم ترك التعليق على منشور يظهر مقطع فيديو لطرد ويلسون كونتريراس من خسارة بوسطن على أرضه بنتيجة 8-1 أمام المواطنين.

وقع الحادث في الجزء السفلي من الشوط الرابع عندما قام كيد كافالي بضرب كونتريراس وطلب على الفور من أول رجل قاعدة أن “يجلس أيها الصبي”.

وبدا أن كونتريراس سأل عما إذا كان كافالي يتحدث معه، ثم سار نحو الرامي بينما تم تطهير المخابئ وحظائر الثيران.

وقال كونتريراس لـ MassLive بعد المباراة: “لا أعرف. أنا فنزويلي. لا أعرف إذا كان الأمر عنصريًا أم لا”. “لكنني سأدع MLB يتعامل مع ذلك.”

حاول كارلوس نارفايز، لاعب بوسطن، إبعاد كونتريراس لكن شيئًا ما دفع الفنزويلي إلى الركض مرة أخرى نحو مجموعة اللاعبين، وفي النهاية نزع خوذته وألقاها نحو كافالي.

تم طرد كونتريراس ولاعب ريد سوكس نيت إيتون ومدير ريد سوكس المؤقت تشاد تريسي ورامي ناشونالز مايلز ميكولاس.

لم يكن كافالي.

بدأ التوتر بين اللاعبين في الشوط الأول عندما اصطدم الاثنان ببعضهما البعض في طريق عودتهما إلى مخابئهما.

يمثل الطرد الثاني خلال ليلتين لكونتريراس، الذي تم طرده من مباراة يوم الاثنين لأنه نقر على خوذته لتحدي مكالمة لم تكن قابلة للتحدي.

وقال كونتريراس: “أشعر أن كل شيء ضدي الآن”. “لقد طردت ليلة (الاثنين) بلا مقابل. لقد طردت اليوم على الرغم من أنني كنت أسير عائداً إلى المخبأ. ولهذا السبب لن أقول الكثير – لأنني، كما قلت، إذا قلت شيئًا، فسوف يستخدمونه ضدي”.