يتحمل عبد كارتر اللوم لأن الجلوس على مقاعد البدلاء لا يتناسب مع زميله في فريق العمالقة

فوكسبورو، ماساشوستس – هذه ضربتان للاعب العمالقة الصاعد عبد كارتر.

وقال مصدر في الدوري لصحيفة The Post إن كارتر جلس على مقاعد البدلاء يوم الاثنين للمرة الثانية في ثلاث مباريات تحت قيادة المدرب المؤقت مايك كافكا بسبب انتهاك قواعد الفريق المتعلقة بفقدان مسؤولية الفريق.

قالت مصادر متعددة إن هذا جزء من اتجاه متكرر خلال موسم المبتدئين لكارتر، والذي لم يحضر خلاله في الوقت المحدد، على الرغم من أن مصادر أخرى عارضت سابقًا فكرة أنه معتاد على التأخر.

قال كارتر: “يجب أن أكون أفضل”. “يجب أن أفخر بما أفعله، وأن أكون حيث يجب أن أكون. بهذه البساطة.”

جلس كارتر في الربع الأول حيث حول باتريوتس ممتلكاته الهجومية إلى 10 نقاط.

فقط هبوط ركلة الجزاء منع كارتر من فقدان المزيد من المسرحيات حيث تراجع العمالقة بنتيجة 17-0.

وقال كارتر: “لن أخوض في التفاصيل”. “S-t يحدث.”

قبل أسبوعين، غاب كارتر عن جولة لمدة 15 دقيقة أثناء وجوده في سرير العلاج بالضوء الأحمر في منشأة التدريب.

ونفى كارتر بشدة أنه نام خلال فترة العلاج وقال إن ذلك كان جزءًا من نظام تعافيه.

يبدو أنه لم يتم تعلم أي درس من الجلوس على مقاعد البدلاء في سلسلة واحدة (ستة مسرحيات)، فما الذي يحتاج زملاء الفريق إلى رؤيته من كارتر؟

قال الكابتن ديكستر لورانس: “فقط انضج حقًا”. “أعتقد أنه يحب كرة القدم ويأخذ الأمر على محمل الجد. أسلوبه في اللعب جيد حقًا. مجرد أشياء صغيرة لا يمكن أن تحدث.”

وصف لورانس كارتر بأنه “متشدد” عندما سئل لماذا لم يتعلم كارتر من خطأه الأول.

قال لورانس عن رد فعل المحاربين القدامى الذين وصلوا في الوقت المحدد: “إنه أمر محبط بالتأكيد، لكن عليك أن تتابعه وتساعده على التعلم من خطأه”.

يحاول المدرب المؤقت مايك كافكا إرساء ثقافة المساءلة بعد أن سمح المدرب المطرود بريان دابول للاعبيه النجوم بالكثير من الحبال، مع أي عقوبات على المخالفات تأتي في غرامات خلف الكواليس.

قال كافكا: “قراري”. “فقط بناءً على ما ذهبنا إليه خلال الأسبوع.”

دخل كارتر اللعبة بنصف كيس فقط في 12 مباراة لكنه أضاف أول كيس كامل في مسيرته (مقابل 0 ياردة ضائعة).

تأتي مقاعده في وقت غير مناسب بشكل خاص مع غياب كايفون ثيبودو بسبب الإصابة، مما يوفر فرصة للبدء.

وقال الكابتن بريان بيرنز: “أعلم أنه لا ينوي القيام بما فعله، ولكن في نهاية المطاف أحاول أن أكون هناك من أجله وأرشده وأساعده بقدر ما أستطيع”. “أعتقد أن (الرسالة) وصلت. إنه مجرد خطأ صريح”.

قام كافكا بتغيير أوقات الاجتماع والتمرين والتمرين عندما تولى منصبه لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع.

قال لورانس: “عليك أن تكون محترفًا وتعرف أين يجب أن تكون ومتى يجب أن تكون هناك”. “لقد تغير، لكنه لا يتغير كل يوم. عليه فقط أن يتكيف.”