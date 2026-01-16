يتحول الخلاف بين مايكل كاي والمضيف السابق بيتر روزنبرغ إلى أمر قبيح

تخلص من كل تلك الأوقات الجيدة والضحكات – لقد انتهى مايكل كاي.

أطلق صوت يانكيز رسالة نصية جامحة إلى مضيفه السابق في راديو ESPN بيتر روزنبرغ، والتي تضمنت إخباره، “أنت ميت بالنسبة لي”، كشف روزنبرغ في برنامج “دون، هان وروزنبرغ” هذا الأسبوع.

المشكلة الواضحة بين الاثنين، وفقًا لزميله المضيف دون لا غريكا، هي بسبب مجاملة قدمها روزنبرغ لشخص آخر، وهو ما اعترض عليه كاي.

“إنه غاضب من بيتر لأن بيتر لا يعتقد أنه الأفضل في شيء ما. وقال لا غريكا عن شكوى كاي: “إنه لم يقلل من احترامه”. “أنت لم تجعله الأفضل. هذا سخيف.”

أخبر روزنبرغ جو تيسيتور أنه ميسر رائع من وجهة نظر إعلامية، أثناء تواجده في برنامج المصارعة “Cheap Heat”.

قال روزنبرغ عن تيسيتور: “إنه أفضل حارس ربما عملت معه على الإطلاق”، مضيفًا أنه من المستحيل الآن تخيل المصارعة بدونه. “إنه يمكّنني أنا وBig E كثيرًا، ومثل يا رجل، فهو لا تشوبه شائبة. الرجل لا تشوبه شائبة باستمرار.”

يعمل تيسيتور، وهو صوت “WWE Smackdown”، أحيانًا مع روزنبرغ خلال بعض العروض التمهيدية وغيرها من العروض. (تحرير)

لطالما دعا تيسيتور كرة القدم الجامعية والملاكمة، وكان لفترة وجيزة رجل اللعب عن طريق اللعب في برنامج “Monday Night Football”.

كان كاي على موجات الأثير على ESPN مع Rosenberg وLa Greca من عام 2015 حتى ذهب كاي بمفرده في عام 2024.

وأضاف روزنبرغ عن مضيفه السابق: “مايكل هو العروس في كل حفل زفاف والجثة في كل جنازة”. “كل شيء يجب أن يكون مايكل!”

يأتي هذا بينما اشتكى كاي في برنامجه في وقت سابق من شهر يناير من أن علاقته مع روزنبرغ على الهواء قد تبددت منذ أن ذهبا في طريقهما المنفصلين.

سيستمر كاي في كونه صوت فريق يانكيز، حيث وقع على تمديد لعدة سنوات مع شبكة YES في مارس 2023.