يتحول سباق التعرج الأولمبي إلى فوضى ثلجية، حيث يرتكب أتلي لي ماكغراث خطأً فادحًا

تسببت عاصفة ثلجية في حدوث فوضى أولمبية في منافسات التزلج المتعرج للرجال يوم الاثنين.

فشل أكثر من نصف المتنافسين – 52 من أصل 96 – في إنهاء الجولة الأولى في ظل الظروف القاسية، حيث سقط متزلج تلو الآخر أو فقد البوابة.

نجا النرويجي أتلي لي ماكجراث من جولته الأولى قبل أن يؤدي خطأ غير معهود في جولته الثانية إلى فتح المنافسة على مصراعيها.

كان لديه تقدم هائل لمدة 59 ثانية بعد الجولة الأولى وكان في وضع رائع للحصول على الميدالية الذهبية، لكنه اصطدم بالبوابة في جولته الثانية لتدمير فرصه في تحقيق المجد.

تخلص ماكغراث من أعمدةه بسبب الإحباط، وبعد أن ابتعد عن المسار، استلقى على الثلج ويداه على رأسه.

فتح انهياره الباب أمام السويسري لويك ميلارد ليحصل على الميدالية الذهبية.

قال ميلارد: “إنه لأمر مدهش”. “لقد كانت أيامًا طويلة، وكان هناك الكثير من التوقعات حول ما تريد تحقيقه، والكثير من الضغط على نفسك.”

وحصل النمساوي فابيو جسترين على الميدالية الفضية.

وقال جسترين: “الشعور رائع، ولطيف ورائع حقًا”.

“كنت في بوابة البداية وكان في ذهني “يجب أن أذهب بضوء أخضر فوق خط النهاية ومن ثم هناك ميدالية”. لقد كان شعورًا رائعًا حقًا عندما رأيت الضوء الأخضر قادمًا. إنه مثالي.”

على الرغم من خسارة ماكجراث، ظلت النرويج ممثلة على منصة التتويج حيث فاز هنريك كريستوفرسن بالميدالية البرونزية.

ومع ذلك، كان كريستوفرسن ينتقد نفسه بعد ذلك.

وقال كريستوفرسن: “لم أكن أعتقد أن الصعود إلى منصة التتويج كان كافيًا، وبالتأكيد ليس كافيًا للفوز، ولم يكن الأمر كذلك على أي حال”.

“لأكون صادقًا، لم أشعر أنني بحالة جيدة طوال السباق. لكن الحصول على ميدالية برونزية في يوم سيء ليس يومًا سيئًا.”