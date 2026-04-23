يتحول مارك فينتوس من عنزة إلى بطل كبير في إنهاء انزلاق ميتس الوحشي

انتقل مارك فينتوس من الماعز إلى البطل في جولتين في فوز فريق ميتس 3-2 على التوائم مساء الأربعاء والذي أنهى سلسلة هزائم استمرت 12 مباراة.

أولاً، ارتكب فيينتوس خطأً فادحًا في الركض الأساسي، حيث مر عبر إشارة توقف المدرب الأساسي الثالث تيم ليبر على ثنائية ماركوس سيمين إلى الفجوة في الشوط السادس من مباراة التعادل.

تم طرده بهامش كبير لينهي الشوط.

ولكن في الجزء السفلي من المركز الثامن، قدم Vientos إشارة البدء المنفردة، وهي توهج على اليمين سجل بريت باتي.

قال كارلوس ميندوزا مبتسماً: “أنا سعيد لأنه حصل على تلك الضربة”.

ولم يقدم فينتوس أي اعتذار عن أخطائه في القواعد.

وقال فينتوس: “كان حدسي أنه بمجرد اصطدام الكرة بالحائط، سأسجل”.

وقال فيينتوس، وهو جزء من تشكيلة تعثرت معظم فترات الموسم، إنه رأى ليبر يضع علامة التوقف لكنه تجاهلها.

قال فينتوس: “نريد أن نلعب بشكل صحيح، لكنني سأكون عدوانيًا دائمًا. لن ألعب بشكل سلبي في الملعب. أفضّل ارتكاب الأخطاء بطريقة عدوانية بدلاً من (بشكل سلبي).

بعد التخبط مع اقتراب فريق يانكيز قبل عام، يبدو أن ديفين ويليامز يفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر من المدينة هذا الموسم.

ولكن حتى بعد امتداد ثلاث مباريات سمح فيه بسبعة أشواط وأربعة مشي وستة ضربات في جولة واحدة فقط بينما تصدى للكرة وخسر في أخرى، قال ميندوزا يوم الأربعاء إنه لا يفكر في سحب ويليامز من الدور.

وقال ميندوزا قبل فوز ميتس: “أعلم أنه يمر بالأمر الآن، ولكن بما أنني جالس هنا، لم نجري هذه المناقشة”.

لم يكن ويليامز، الذي شارك مرتين في ثلاثة أيام، متاحًا يوم الأربعاء، لذلك حصل لوك ويفر على آخر أربع مباريات.

وردا على سؤال حول سبب بقائه واثقا من أن ويليامز – الذي تم سحبه من وظيفة الشوط التاسع في أواخر أبريل مع فريق يانكيز ثم مرة أخرى في أغسطس – يمكنه التغلب على صراعاته الحالية، قال مندوزا: “لقد فعل ذلك من قبل”.

ومع ذلك، بعد أن تم انتزاع ويليامز من مكانه في النصف الثاني من الموسم الماضي وحقق بعض النجاح في دور الإعداد، لم يسترده.

لكن ميندوزا لم يتخل عن ويليامز، الذي وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات بقيمة 51 مليون دولار في فترة الإجازة حتى بعد عرضه الصعب في ذا برونكس.

قال مندوزا عن النتائج السيئة الأخيرة التي حققها ويليامز: “إنها طبيعة العمل. سوف تمر بمراحل صعبة عندما يكون الأمر صعبًا وتجد طريقة للعودة إلى المسار الصحيح. ستكون هناك محنة، (ستكون هناك) فترات من التمدد، حيث أنك لست في أفضل حالاتك وقد فعل ذلك من قبل عدة مرات. هذا ما يمنحني الثقة بأنه سيصل إلى هناك مرة أخرى.”

واصل AJ Minter مهمة إعادة التأهيل يوم الأربعاء مع ظهوره الأول مع Triple-A سيراكيوز، حيث يعود اليسار من الجراحة الأخيرة التي كلفته معظم عام 2025.

لقد سمح بثلاث ضربات وركض في دوره الأول ولم يضرب أو يمشي أي ضربات.

وقال ميندوزا يوم الثلاثاء إن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا سيحتاج على الأرجح إلى أسبوعين إضافيين من مباريات إعادة التأهيل ليعتاد على اللعب في الأيام المتتالية مرة أخرى.

كان أوستن وارين لا يزال مذهولًا يوم الأربعاء بشأن رد الفعل الغريب الذي حصل عليه من العدد الصغير من المشجعين الذين بقوا في سيتي فيلد في الشوط التاسع من خسارة ليلة الثلاثاء، عندما استبدل صاحب اليد اليمنى ويليامز بالقواعد المحملة وتركهم عالقين من خلال ضرب الضربات الثلاثة التالية.

هتف الجمهور مرارًا وتكرارًا “أفضل لاعب” بينما قام وارن بتكديس الضربات وأبقى المباراة من جولتين.

قال وارن: “لقد كنت (متفاجئًا) تمامًا. أنا متأكد من أن الجميع سمعوا كل صيحات الاستهجان وأنا سعيد لأنني تمكنت من الدخول إلى هناك وقلب المفتاح قليلاً وإبقائهم في جانبنا”.

بدأت الهتافات بمجرد توجيه الضربة إلى رويس لويس.

“كنت مثل،” ماذا يحدث؟ قال وارن. “أنا سعيد لأن الأمر سار على ما يرام ويمكنني أن أقطع الطريق على العدائين لصالح ديفين.”

اللاعب الأيمن البالغ من العمر 30 عامًا هو في عامه الثاني مع فريق ميتس بعد أن تمت المطالبة بإعفاءات من العمالقة قبل الموسم الماضي.

قال وارن: “أشعر أنني أثبت خطأ بعض الناس في هذا النوع من الألعاب. لقد كنت دائمًا رجلاً متقلبًا (للقاصرين) منذ أول ظهور لي. إنها خسارة سيئة، لكن من الجيد القيام بذلك”.