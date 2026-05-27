يتخبط ميتس في كل شيء تقريبًا ضد الريدز حيث تصل خسارة الانزلاق إلى خمسة

كان هناك الكثير من الإشارات ليلة الثلاثاء في سيتي فيلد إلى وصول نيكس إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

يبدو أن أي شيء يصرف الانتباه عما يحدث على أرض الملعب.

ومع خسارة ميتس خمس مباريات متتالية – بما في ذلك 7-2 يوم الثلاثاء أمام الريدز – نتوقع أن يسلم نيكس أمر التوقف والكف في وقت ما قريبًا.

كانت هناك صيحات استهجان من الجماهير المتواجدة، ولم يكن صوتها أعلى من تلك التي أخطأ فيها إم جي ميلينديز في لعب ثنائية تايلر ستيفنسون في الزاوية اليسرى وقام بو بيشيت برمية سيئة في الشباك ليسمح لستيفينسون بالوصول إلى المركز الثالث في تسديدته التهديفية.

ولكن كان هناك الكثير مما يثير الاستياء، بدءًا من بداية دون المستوى لديفيد بيترسون إلى عرض ضعيف آخر من قبل تشكيلة عدم الحضور.

كان هذا متوقعًا إلى حد ما، حيث تم إغلاق فريق ميتس بواسطة تشيس بيرنز من سينسيناتي.

سمح صاحب اليد اليمنى البالغ من العمر 23 عامًا بجولتين فقط خلال 25 جولة في بداياته الأربع السابقة وكان يواجه فريق ميتس الذي سجل إجمالي أربعة أشواط خلال المباريات الأربع الأولى من سلسلة الهزائم المتتالية.

لذلك لم تكن الأمور تتحسن بالفعل عندما استمرت مشاكل بيترسون في الشوط الأول.

تم مسح المسيرة التمهيدية إلى Blake Dunn عندما طرد Luis Torrens Dunn محاولًا سرقة المركز الثاني، ولكن أغنية فردية لسال ستيوارت أعقبها المشي إلى Spencer Steer.

قدم أوجينيو سواريز ثنائية في جولتين إلى الوسط الأيسر، ولم يفلت بيترسون من الشوط إلا عندما طرد ميلينديز سواريز في المنزل بأغنية داين مايرز المنفردة إلى اليسار.

سمح بيترسون بثمانية أشواط مكتسبة في الشوط الأول في بداياته السبع.

لقد كافح مرة أخرى في الشوط الثاني، حيث قام بتحميل القواعد دون أن يخرج أحد، لكنه استجاب بتحويل العائد من Dunn إلى لعب مزدوج وجعل Elly De La Cruz ينطلق ليحافظ على المباراة من جولتين.

لم يدم ذلك، حيث سمح بيترسون بثلاث أغنيات فردية متتالية لفتح الشوط الرابع ومضاعفة ثنائية إلى دي لا كروز.

لكن مضارب ميتس لم تكن مطابقة لبيرنز.

بعد ثنائية Torrens ، تقطعت به السبل في المركز الثاني ولم يلتقط Mets ضربة أخرى حتى فردي Bichette بواحد في المركز السادس.

خوان سوتو، الذي كان يتمتع بتصفيفة شعر جديدة وعاد إلى التشكيلة بعد أن غاب عن مباراتين بسبب المرض، تبعه بتسديدة من جولتين ليضع فريق ميتس على اللوح.

AJ Ewing خصص لإنهاء ليلة بيرنز.

ضرب مارك فينتو قرصة جاريد يونغ ضد صاحب اليد اليسرى سام مول وضرب في مسرحية مزدوجة في نهاية الشوط.

وقال كارلوس ميندوزا قبل المباراة: “لسنا سعداء بما يحدث”. “لكن… إنهم يواصلون الظهور ويواصلون العمل. نعلم أننا مررنا بفترات صعبة ونرى ذلك بعد المباريات. أعرف مدى محاسبة بعضهم البعض وما يحدث خلف الكواليس. نحن نتفهم أن هناك شعور بالإلحاح هنا … ما نفعله ليس جيدًا بما فيه الكفاية”.