يتخذ فرناندو ميندوزا قرارًا بشأن مسودة NFL لعام 2026 مع آثار Raiders

يحتاج فرناندو ميندوزا إلى تحديث ملفه الشخصي على LinkedIn.

أعلن لاعب الوسط في إنديانا عن مشاركته في مسابقة NFL لعام 2026 صباح الجمعة، بعد أيام من قيادة فريق Hoosiers إلى البطولة الوطنية.

يبدو أن ميندوزا مقدر له أن يكون الاختيار الأول من قبل الغزاة في المسودة بعد رميه لمسافة 3535 ياردة و41 هبوطًا في موسمه الوحيد في بلومنجتون، وحصل على كأس هيزمان في هذه العملية.

كان مالك رايدرز مارك ديفيس ومالك الأقلية توم برادي من بين الحاضرين في ملعب هارد روك يوم الاثنين عندما قاد ميندوزا إنديانا للفوز 27-21 على ميامي للمطالبة بلقب College Football Playoff في موسم 16-0.

“هيا بنا إلى العمل. يسعدني أن أعلن أنني أعلن رسميًا عن اشتراكي في مسودة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لعام 2026!” كتب مندوزا على Instagram Reel مع أبرز أحداث موسم Hoosiers.

مندوزا، شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، لعب لمدة عامين في كال قبل أن ينتقل إلى إنديانا.

مع احتمال توجه مندوزا إلى لاس فيجاس ليكون وجه الامتياز، سيتحول الاهتمام بالتأكيد إلى من سيكون زميله في الانتخابات كمدرب رئيسي له.

نظرًا لجاذبية وظيفة Raiders، فمن المفاجئ بعض الشيء أنها لا تزال مفتوحة، على الرغم من أنهم قد ينتظرون أن يصبح المنسق النجم متاحًا من فريق لا يزال في المنافسة.

من المؤكد أن سوق التنبؤ يعتقد كالشي ذلك، مما يضع منسق هجوم سيهوكس كلينت كوبياك باعتباره المرشح المفضل ليكون مدرب رايدرز المقبل.

إذا اجتمع هذا الثنائي ميندوزا وكوبياك بالفعل، فمن المفترض أن يشكلا قوة في وقت قصير، حيث أن لاس فيجاس مليئة بالمواهب الهجومية.

تم الحصول على كل من Ashton Jeanty وBrock Bowers بخيارات مسودة متميزة، على الرغم من أن Raiders سيحتاجون إلى تطوير خطهم الهجومي، والذي تم تصنيفه على أنه الأسوأ في NFL هذا العام، وفقًا لـ Pro Football Focus.