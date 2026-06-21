يتخذ كريستيان سكوت خطوة إيجابية نحو عودة ميتس التي تلوح في الأفق

فيلادلفيا – اتخذ كريستيان سكوت خطوة إيجابية يوم السبت نحو احتمال العودة إلى فريق ميتس بمجرد أن يطلب 15 يومًا من قائمة المصابين.

ألقى صاحب اليد اليمنى جلسة تدريب قبل خسارة ميتس 15-3 أمام فيليز وأبلغ عن شعوره “بالارتياح”. تم وضع سكوت على IL يوم الاثنين (بأثر رجعي حتى 12 يونيو) مع اصطدام في الورك الأيمن.

وقال كارلوس ميندوزا، المدير الفني: “مباراة كاملة، وكثافة عالية، لذا علينا فقط الانتظار”.

قد تكون الخطوة التالية لسكوت هي مواجهة الضاربين في ممارسة الضرب المباشر. لم يستبعد ميندوزا إمكانية تجنب سكوت فترة إعادة تأهيل ثانوية في الدوري قبل العودة إلى النادي.

لقد وصل سكوت إلى 3.10 عصرًا في تسع مشاركات لفريق ميتس هذا الموسم.

سيلعب فرانسيسكو ليندور يوم الأحد مع فريق Triple-A سيراكيوز قبل التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان اللاعب القصير يحتاج إلى مزيد من الضربات في مهمة إعادة تأهيل الدوري الثانوي أو سينضم مجددًا إلى فريق ميتس.

كان ليندور خارج يوم السبت بعد اللعب مع فريق Double-A Binghamton في اليوم السابق. سينضم تيرون تايلور وروني موريسيو إلى ليندور في اللعب يوم الأحد لصالح سيراكيوز في فترات إعادة التأهيل.

ديفيد بيترسون هو البادئ المقرر للمسلسل النهائي ليلة الأحد.

تلقى توبياس مايرز البداية كنقطة افتتاحية في مكان التناوب يوم الاثنين الماضي وعانى.

لكن بيترسون الأعسر أصيب بخيبة أمل، حيث وصل إلى 5.91 عصرًا هذا الموسم، حيث كان يقفز بين الدوران واللعب. سمح بيترسون بثلاثة أشواط مكتسبة على مدى ثلاث جولات يوم الاثنين في حالة ارتياح.

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قال ميندوزا: “لقد خضنا الكثير من المباريات الافتتاحية”. “التشكيلة التي نواجهها هنا تضم ​​الكثير من اللاعبين اليساريين، تشكيلة مألوفة، لقد حقق نجاحًا من قبل. سنحتاج إلى هؤلاء الرجال، سواء كان بيترسون أو شون مانيا أو كوداي سينجا. و(الأحد) سيحصل بيترسون على فرصة أخرى ونحن نعتمد عليه”.

وقال مندوزا إنه مر بتجربة “لا تصدق” ليلة الجمعة عندما شاهد البرازيل تلعب مع هايتي في مباراة بكأس العالم عبر الشارع في ملعب لينكولن المالي.

وقال ميندوزا: “نشأت في فنزويلا، وأنا أشجع البرازيل دائماً”، مشيراً إلى أن بلده الأصلي لا يشارك في هذا الحدث. “من الممتع أن أشاهد مباراة في كأس العالم لأول مرة وهي مباراة البرازيل. الأجواء غير حقيقية. لقد كان أمرًا لا يصدق”.