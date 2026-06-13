يتخذ ماكس فرايد خطوة كبيرة مع استمرار انتظار عودة يانكيز

تورونتو – لا يزال أمام ماكس فرايد طريق ليقطعه قبل أن يتقدم لفريق يانكيز مرة أخرى، لكنه سيتخذ خطوة مهمة أخرى في عودته يوم السبت.

من المقرر أن يقوم صاحب اليد اليسرى بجلسة خفيفة بعد أن أظهرت جولة أخرى من التصوير على كدمة عظم الكوع الأيسر شفاءًا كافيًا لمسحه للخطوة التالية في تصعيده، حسبما قال المدير آرون بون يوم الجمعة.

قال بون قبل الخسارة بنتيجة 8-5 أمام بلو جايز: “أعتقد أنها مجرد لمسة وإحساس (لعبة الثيران يوم السبت) ثم آمل أن تتقدم على التلة وترى إلى أين يؤدي ذلك”.

وكان فرايد، الذي شارك آخر مرة في 13 مايو، بدون أعراض منذ أن بدأ اللعب أواخر الشهر الماضي. لقد بدأ في الرمي من ارتفاع 120 قدمًا قبل إجراء المزيد من الاختبارات للحصول على الضوء الأخضر لاتخاذ الخطوة التالية.

قال بون: “لا يعني ذلك أنه قد تم السماح له بالدخول إلى النقطة التالية من اللعبة – أعتقد أنه لا يزال هناك بعض التحسن (في اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي الخاص به)”. “لكنه في حالة جيدة.”

في أفضل السيناريوهات، لا يزال فرايد على الأرجح على بعد أكثر من شهر من العودة، ويحتاج إلى اجتياز جلسات متعددة وممارسات الضرب المباشر قبل أن تبدأ مهمة إعادة التأهيل.

ولكن إذا تمكن فريق يانكيز من اجتياز هذه الخطوات بصحة جيدة، فسوف يرحبون به بكل سرور لتعزيز ما يعتبر بالفعل تناوبًا قويًا.

قاد JC Escarra الشوط الخامس بثنائية ، مسجلاً أول ضربة لصائد يانكيز منذ 30 مايو. وبين ذلك ، اجتمع Escarra و Austin Wells و Ali Sánchez ليحققوا 0 مقابل 26.

ويلز (صداع عنق الرحم) يضرب ويرمي ويخضع للعلاج، ويشعر بأنه “رائع” وهو يعمل على العودة، وفقًا لبون.

الماسك مؤهل أولاً للعودة من IL يوم الثلاثاء، على الرغم من أن بون قال أن يانكيز سيقررون بعد نهاية هذا الأسبوع ما إذا كانوا يريدون منه أن يلعب في أي ألعاب إعادة تأهيل أولاً.