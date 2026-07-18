يتخذ ماكس فرايد من فريق يانكيز خطوة نحو التعافي من الإصابة مع بداية إعادة التأهيل الثلاثية

من بين جميع لاعبي يانكيز الرئيسيين الموجودين حاليًا في قائمة المصابين، لدى ماكس فرايد فرصة ليكون أول من يعود.

اتخذ صاحب اليد اليسرى خطوة مهمة في تحقيق ذلك ليلة الجمعة عندما بدأ مهمة إعادة التأهيل مع Triple-A Scranton / Wilkes-Barre – حيث رمي 52 رمية عبر ثلاث أدوار بينما تخلى عن جولتين ولم يمشي مع ثلاث ضربات – ما يزيد قليلاً عن شهرين تمت إزالته من الهبوط على IL مع كدمة في عظم الكوع الأيسر.

إذا تعافى من مباراة الجمعة دون مشكلة، فمن المتوقع أن يبدأ فرايد عملية إعادة تأهيل أخرى على الأقل يوم الأربعاء قبل أن يناقش يانكيز ما إذا كان مستعدًا للانضمام مرة أخرى إلى التناوب، على الرغم من أنه لن يكون جاهزًا بالكامل في تلك المرحلة.

قال المدير الفني آرون بون قبل أن يخسر فريق يانكيز أمام دودجرز 2-1 لبدء النصف الثاني من الموسم: “من الواضح أن هذه الليلة خطوة مهمة أخرى بالنسبة له”.

من المفترض أن يصل فرايد إلى حوالي 60 رمية في بدايته التالية، مما يجعل من الممكن أن يتمكن من العودة إلى البطولات الكبرى بعد ذلك عند عدد الملعب حوالي 70 وإنهاء تراكمه من هناك.

في هذه الأثناء، سيحتاج فريق يانكيز إلى ملء مكان التناوب يوم الثلاثاء ضد القراصنة، على الرغم من أن بون قال إنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيفعلون ذلك عن طريق استدعاء لاعب أساسي خامس (على غرار إلمر رودريغيز) أو رمي لعبة الثيران، كما فعلوا ضد رايز قبل استراحة كل النجوم.

استخدم فريق يانكيز بالفعل ثلاثة من خيارات رودريغيز الخمسة في الدوري الثانوي هذا الموسم، لذا يجب أن يتم التخطيط لهم عند استخدام الخيارين الأخيرين في بقية الموسم.

قال بون: “قد يكون الأمر مشابهًا لما فعلناه في تامبا بالحصول على المخفف الإضافي، لكن علينا أن نرى كيف ستتطور هذه المجموعة من المباريات وبعد ذلك سنجري مكالمة بشأن ما نحتاج إليه في المباراة الثانية ضد القراصنة”.

ألقى زميله اليساري كارلوس رودون (التهاب المرفق الأيسر) حوالي 10 رميات من تل الثيران يوم الجمعة بينما واصل تقدمه في الرمي بعد إغلاقه لمدة أسبوع تقريبًا.

من المقرر أن يواجه كلارك شميدت الضاربين في جولة محاكاة يوم السبت لأول مرة في إعادة تأهيله من جراحة تومي جون.

قال شميدت يوم الجمعة: “الحكة يا رجل”. “لقد مر أكثر من عام بقليل، وقد وصلت للتو إلى علامة العام (11 يوليو)، لذا فأنا متحمس حقًا لبدء الاقتراب إلى حد ما من المنافسة”.

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وقال بون إن جيانكارلو ستانتون (سلالة ربلة الساق اليمنى) بدأ تقدمه في الجري بالخارج، لكنه لا يزال بدون جدول زمني للعودة.

قال بون إن فريق يانكيز كانوا يراقبون جودة الهواء في ذا برونكس يوم الجمعة، بسبب الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية، لكنه كان واضحًا في معظم فترات المباراة قبل أن يصبح ضبابيًا قليلاً في الأدوار المتأخرة.