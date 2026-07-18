يتدرب برايسون ديشامبو في الظلام وهو يكتب أنه “في عطلة نهاية الأسبوع” بعد الدراما البريطانية المفتوحة

اتخذت دراما برايسون ديشامبو البريطانية المفتوحة منعطفًا جديدًا.

وبعد التهديد بسحب جولة السبت بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل، شوهد ديشامبو وهو يتدرب في الظلام في رويال بيركديل مساء الجمعة.

يُظهر مقطع الفيديو، الذي التقطه مارك كانيزارو من صحيفة The Post، ديشامبو وهو يقود الكرات في حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي – بعد غروب الشمس في النادي.

بعد تدريبه تحت ضوء القمر، انتقل ديشامبو إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه على الرغم من “خيبة أمله” من ركلة الجزاء يوم الجمعة، إلا أنه سيواصل لعبه طوال عطلة نهاية الأسبوع.

نشر ديشامبو على موقع X: “من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل إزاء الحكم. أنا لا أتفق معه، لكن هذا هو ما هو عليه. هذا يحفزني. في عطلة نهاية الأسبوع. فلنفهم ذلك”.

تأتي تصرفات لاعب الجولف بعد مشهد جامح خلال الجولة الثانية من بطولة بريطانيا المفتوحة يوم الجمعة، حيث دخل في الأمر مع مسؤولي القواعد بعد أن قرروا أنه قام بشكل غير قانوني بتحسين استلقاءه على العشب المرتفع في الحفرة الخامسة من خلال الدوس على الشجيرات.

ركلة الجزاء التي نفذها ديشامبو نقلته من 7 تحت المعدل – تسديدة واحدة فقط من الصدارة قبل الجولة الثالثة يوم السبت – إلى 5 تحت المعدل، مما جعله يتعادل في المركز الخامس.

تم إبلاغه بالمخالفة بعد جولته ثم تم إخراجه في عربة جولف مع جرانت موير، المدير التنفيذي للحوكمة في R&A، لإعادة تمثيل ما حدث في عينيه.

وفي مرحلة ما، دخل ديشامبو في جدال مع المسؤولين، حيث أظهرت قناة USA Today لاعب الجولف الأمريكي وهو يؤرجح ذراعيه ويهز رأسه في عدم الاتفاق.

وأظهرت الكاميرات أيضًا ديشامبو وهو يقول لمسؤولي القواعد: “لن ألعب غدًا”.

عندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيلعب يوم السبت، تمتم ديشامبو قائلاً إنه سيضرب بعض الكرات قبل أن يخرج من نطاق التدريب.

يبدو أن منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد أنه لن ينسحب من البطولة، كما أن وضعه الذي يقل عن 5 نقاط يتركه في المنافسة في الجولتين الأخيرتين.