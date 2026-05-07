يتدلى معجب الكاردينالز بشكل خطير من حافة السطح العلوي – ثم يقاتل أولئك الذين يحاولون إنقاذه

منعت مجموعة من المشجعين حدوث موقف مأساوي محتمل ليلة الأربعاء عندما قام أحدهم بسحب رجل من حافة أحد الأقسام العلوية في ملعب بوش في سانت لويس.

وأظهر مقطع فيديو نشره مستخدم إنستغرام، أوليفر ستوفل، على وسائل التواصل الاجتماعي، مشجعًا يرتدي قميصًا أزرقًا وسروالًا قصيرًا على جانبي الحافة في ما يبدو أنه قسم 200s، مع ساق واحدة متدلية من الجانب.

“يا إلهي،” قال أحد الأشخاص الذين كانوا يراقبون المشهد.

ثم سار أحد المعجبين يرتدي قبعة حمراء خلف الشخص وأمسك به من الخلف، حيث حاول الشخص ذو الرداء الأزرق ضرب الرجل بينما قام المتفرج الذي يرتدي القبعة بسحبه إلى أسفل.

سار العديد من المشجعين الآخرين في هذه المرحلة، ويبدو أن أحدهم يحبس المعجب الذي وضع نفسه في موقف محفوف بالمخاطر.

استخدم المشجع ذو الرداء الأزرق يديه لضرب ذلك المشجع في منطقة الوجه، ويبدو أن لعبة الأرقام قد حاصرته مع قيام مجموعة من المشجعين بإبطاله.

“هل هناك أمن هناك؟” قال أحد المعجبين في خلفية الفيديو.

مات المشجعون في المباريات بعد سقوطهم لمسافات طويلة، مع وفاة إحدى الحاضرات في إحدى مباريات رينجرز في عام 2011 بعد سقوطها من السور أثناء محاولتها الاستيلاء على كرة ألقيت في طريقها.

منعت هذه الجماهير البطولية موقفًا مميتًا محتملًا بعد عام تقريبًا من سقوط أحد المشجعين في إحدى مباريات Pirates في PNC Park مسافة 21 قدمًا من المدرجات إلى الملعب في 30 أبريل الماضي وكان في حالة حرجة.

وهبط الفرد، كافان ماركوود، في وحدة العناية المركزة واضطر إلى استخدام جهاز التنفس، وفقًا لكبير الأطباء في مستشفى أليغيني العام.

أخبر ماركوود لاحقًا موقع tribive.com أنه “كسر كل شيء”.

وقال للمنفذ: “أنا بخير”. “لا أستطيع النوم حقاً. أعاني من آلام شديدة في الظهر.”

شهد الحشد البالغ 25.772 شخصًا سقوط الكاردينالز بنتيجة 6-2 أمام منافسه برويرز لتقسيم مجموعة من مباراتين تضمنت هطول أمطار في منتصف المباراة يوم الثلاثاء.